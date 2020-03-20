"Уже невозможно": бой Джошуа с болгарским боксером будет перенесен

Об этом сообщил соперник британского чемпиона.

Поединок чемпиона мира в супертяжелом весе по версиям IBF, WBO, WBA и IBO Энтони Джошуа (23-1, 21 КО) с болгарским претендентом Кубратом Пулевым (28-1, 14 КО) не состоится 20 июня, как планировалось изначально.

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Об этом сообщил Пулев, передает BoxingScene.

"Уже невозможно, чтобы бой состоялся 20 июня, несмотря на то, что я к нему готов. Поединок состоится через несколько месяцев после этой даты. Возможно, ближе к концу года", - отметил претендент.

Планировалось, что бой пройдет на арене "Тоттенхэма" в Лондоне.

Напомним, Джошуа вернул себе чемпионские пояса, победив Энди Руиса в реванше. Пулев после поражения от Владимира Кличко выиграл восемь боев подряд.

Таким образом, сценарий, по которому Джошуа в случае победы над Пулевым в конце года встретится с украинцем Александром Усиком, становится маловероятным.

УНИАН ранее также сообщал о том, что бой Усика против британца Дерека Чисоры может быть перенесен.