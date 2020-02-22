Выход в образе Халка и уверенная победа: украинский боксер Беринчик защитил свой титул (видео)

Украинец Денис Беринчик победил аргентинца Эктора Сармиенто.

Непобедимый украинский боксер Денис Беринчик (13-0, 7 КО) в Броварах провел успешную защиту своего титула WBO International. Украинец решением судей победил аргентинца Эктора Сармиенто (21-2, 14 КО).

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Традиционно для себя Беринчик порадовал поклонников ярким выходом на ринг. На этот раз украинский боксер появился в образе Халка под хит AC/DC и по пути сокрушил несколько стеклянных преград.

Беринчик доминировал по ходу поединка и мог завершить его досрочной победой в восьмом раунде, но соперника спас гонг. В итоге украинец одержал победу единогласным решением судей - 117-111, 117-112, 118-110.

Беринчик одержал тринадцатую победу в тринадцати боях на профи-ринге.

Выход Беринчика на ринг

Полное видео боя ("Интер")

В рамках вечера бокса в Броварах свои бои провели и другие украинские боксеры. В частности, Макс Бурсак единогласным решением судей победил россиянина Максима Смирнова, а Дмитрий Митрофанов по очкам выиграл у узбека Улугбека Собирова.

Ранее УНИАН также сообщал о том, что стали известны сроки восстановления украинского боксера Артема Далакяна, который получил перелом руки во время чемпионского боя.