Рентген подтвердил перелом: стали известны сроки восстановления украинского чемпиона мира Далакяна (фото)
Стало известно, сколько времени понадобится на реабилитацию чемпиону мира по версии WBA в найлегчайшем весе Артему Далакяну.
В комментарии сайту Champion.com.ua врач команды Далакяна Вячеслав Попов сообщил, что на восстановление Далакяна уйдет не менее двух месяцев:
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"К сожалению, рентгенологическое обследование подтвердило оскольчатый перелом пятой пястной кости в области ее сустава. Отмечу, что Артема консультировали трое ведущих украинских травматологов. Сейчас перед медицинской службой команды стоит одна задача: в минимально короткий срок восстановить функцию разбитого сустава и провести квалифицированную реабилитацию. По срокам на это уйдет не менее 2 месяцев", - сказал Попов.
"Полноценный тренировочный процесс Артем сможет начать не ранее, чем через три месяца", - отметил промоутер Далакяна Юрий Рубан.
Напомним, Далакян получил травму руки во втором раунде боя против Хосбера Переса, однако проявил бойцовские качества и сумел довести поединок до своей победы единогласным решением судей.
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