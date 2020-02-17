цей матеріал доступний українською

Рентген подтвердил перелом: стали известны сроки восстановления украинского чемпиона мира Далакяна (фото)

13:11, 17 февраля 2020
Бокс
117 0
Артем Далакян травмировал правую руку / фото: union-boxing.com

В комментарии сайту Champion.com.ua врач команды Далакяна Вячеслав Попов сообщил, что на восстановление Далакяна уйдет не менее двух месяцев:

Читайте такжеУкраинский боксер Далакян в четвертый раз защитил титул чемпиона мира (видео)

"К сожалению, рентгенологическое обследование подтвердило оскольчатый перелом пятой пястной кости в области ее сустава. Отмечу, что Артема консультировали трое ведущих украинских травматологов. Сейчас перед медицинской службой команды стоит одна задача: в минимально короткий срок восстановить функцию разбитого сустава и провести квалифицированную реабилитацию. По срокам на это уйдет не менее 2 месяцев", - сказал Попов.

"Полноценный тренировочный процесс Артем сможет начать не ранее, чем через три месяца", - отметил промоутер Далакяна Юрий Рубан.

фото: Union Boxing Promotion

Напомним, Далакян получил травму руки во втором раунде боя против Хосбера Переса, однако проявил бойцовские качества и сумел довести поединок до своей победы единогласным решением судей.

УНИАН также сообщал о том, что стало известно, где и когда пройдет перенесенный из-за коронавируса бой украинца Виктора Постола.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter