Рентген подтвердил перелом: стали известны сроки восстановления украинского чемпиона мира Далакяна (фото)

Украинский боксер получил перелом руки, когда защищал свой титул по версии WBA.

Стало известно, сколько времени понадобится на реабилитацию чемпиону мира по версии WBA в найлегчайшем весе Артему Далакяну.

В комментарии сайту Champion.com.ua врач команды Далакяна Вячеслав Попов сообщил, что на восстановление Далакяна уйдет не менее двух месяцев:

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"К сожалению, рентгенологическое обследование подтвердило оскольчатый перелом пятой пястной кости в области ее сустава. Отмечу, что Артема консультировали трое ведущих украинских травматологов. Сейчас перед медицинской службой команды стоит одна задача: в минимально короткий срок восстановить функцию разбитого сустава и провести квалифицированную реабилитацию. По срокам на это уйдет не менее 2 месяцев", - сказал Попов.

"Полноценный тренировочный процесс Артем сможет начать не ранее, чем через три месяца", - отметил промоутер Далакяна Юрий Рубан.

Напомним, Далакян получил травму руки во втором раунде боя против Хосбера Переса, однако проявил бойцовские качества и сумел довести поединок до своей победы единогласным решением судей.

УНИАН также сообщал о том, что стало известно, где и когда пройдет перенесенный из-за коронавируса бой украинца Виктора Постола.