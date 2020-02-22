Уайлдера и Фьюри не подпустили друг к другу на церемонии взвешивания перед боем (видео)

Дуэль взглядов американского и британского боксеров прошла на расстоянии.

В Лас-Вегасе состоялась церемония взвешивания перед реваншем между чемпионом мира по версии WBC в супертяжелом весе Деонтеем Уайлдером и британцем Тайсоном Фьюри.

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Фьюри оказался значительно тяжелее своего соперника. Вес британца составил 123,8 кг, тогда как вес американца - 104,4 кг.

По сравнению с первым боем оба боксера прибавили в весе по 8 кг.

После взвешивания состоялась традиционная дуэль взглядов. Однако на этот раз она прошла в необычном формате. После стычки Уайлдера и Фьюри, которая произошла несколько дней назад, теперь боксеров не подпустили друг к другу. Дуэль взглядов прошла на дистанции, что впрочем не помешало Уайлдеру и Фьюри устроить словесную перепалку.

Видео опубликовал канал SecondsOut в YouTube.

Напомним, бой Уайлдера и Фьюри пройдет ранним утром 23 февраля по Киеву. Ориентировочное начало - в 05:00.

Первая встреча двух боксеров в ринге завершилась вничью. Фьюри доминировал по ходу боя, но дважды побывал в нокдауне.

УНИАН также сообщал о том, где смотреть бой Уайлдер - Фьюри.