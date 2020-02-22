Уайлдера и Фьюри не подпустили друг к другу на церемонии взвешивания перед боем (видео)
В Лас-Вегасе состоялась церемония взвешивания перед реваншем между чемпионом мира по версии WBC в супертяжелом весе Деонтеем Уайлдером и британцем Тайсоном Фьюри.
Читайте такжеУайлдер и Фьюри едва не подрались во время дуэли взглядов (видео)
Фьюри оказался значительно тяжелее своего соперника. Вес британца составил 123,8 кг, тогда как вес американца - 104,4 кг.
По сравнению с первым боем оба боксера прибавили в весе по 8 кг.
После взвешивания состоялась традиционная дуэль взглядов. Однако на этот раз она прошла в необычном формате. После стычки Уайлдера и Фьюри, которая произошла несколько дней назад, теперь боксеров не подпустили друг к другу. Дуэль взглядов прошла на дистанции, что впрочем не помешало Уайлдеру и Фьюри устроить словесную перепалку.
Видео опубликовал канал SecondsOut в YouTube.
Напомним, бой Уайлдера и Фьюри пройдет ранним утром 23 февраля по Киеву. Ориентировочное начало - в 05:00.
Первая встреча двух боксеров в ринге завершилась вничью. Фьюри доминировал по ходу боя, но дважды побывал в нокдауне.
УНИАН также сообщал о том, где смотреть бой Уайлдер - Фьюри.