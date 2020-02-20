Никаких признаков травмы: Усик работает с гирями перед боем с Чисорой (видео)

Украинский боксер продолжает активно работать в зале.

Украинский боксер супертяжелого веса Александр Усик (17-0, 13 КО) продолжает подготовку к поединку с британцем Дереком Чисорой (32-9, 23 КО).

Instagram-аккаунт издания Luckypunch.net опубликовал ролик с тренировкой украинца.

Усик развивает мышцы с помощью двух гирь, подтверждая тем самым, что все проблемы со здоровьем уже позади.

Cам Усик также разместил видео с частью тренировочного процесса в Instagram.

Напомним, ранее ожидалось, что бой Усик - Чисора пройдет в марте, однако поединок пришлось отложить на 23 мая, так как украинский боксер проходил процесс реабилитации в связи с повреждением локтя.

При этом официально бой пока не подтвержден.

Ранее УНИАН также сообщал о том, что Чисора поделился ожиданиями от боя с Усиком.