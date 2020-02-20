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Никаких признаков травмы: Усик работает с гирями перед боем с Чисорой (видео)

18:50, 20 февраля 2020
Бокс
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Усик готовится к бою / фото: instagram.com/usykaa

Instagram-аккаунт издания Luckypunch.net опубликовал ролик с тренировкой украинца.

Усик развивает мышцы с помощью двух гирь, подтверждая тем самым, что все проблемы со здоровьем уже позади.

Cам Усик также разместил видео с частью тренировочного процесса в Instagram.

Напомним, ранее ожидалось, что бой Усик - Чисора пройдет в марте, однако поединок пришлось отложить на 23 мая, так как украинский боксер проходил процесс реабилитации в связи с повреждением локтя.

При этом официально бой пока не подтвержден.

Ранее УНИАН также сообщал о том, что Чисора поделился ожиданиями от боя с Усиком.

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