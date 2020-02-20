Никаких признаков травмы: Усик работает с гирями перед боем с Чисорой (видео)
18:50, 20 февраля 2020Бокс
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Украинский боксер продолжает активно работать в зале.
Усик готовится к бою / фото: instagram.com/usykaa
Украинский боксер супертяжелого веса Александр Усик (17-0, 13 КО) продолжает подготовку к поединку с британцем Дереком Чисорой (32-9, 23 КО).
Instagram-аккаунт издания Luckypunch.net опубликовал ролик с тренировкой украинца.
Усик развивает мышцы с помощью двух гирь, подтверждая тем самым, что все проблемы со здоровьем уже позади.
Cам Усик также разместил видео с частью тренировочного процесса в Instagram.
Напомним, ранее ожидалось, что бой Усик - Чисора пройдет в марте, однако поединок пришлось отложить на 23 мая, так как украинский боксер проходил процесс реабилитации в связи с повреждением локтя.
При этом официально бой пока не подтвержден.
Ранее УНИАН также сообщал о том, что Чисора поделился ожиданиями от боя с Усиком.
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