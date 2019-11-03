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Альварес - Ковалев: полное видео чемпионского боя

10:02, 03 ноября 2019
Бокс
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Сауль Альварес - Сергей Ковалев / REUTERS

В Лас-Вегасе прошел бой за пояс чемпиона мира в полутяжелом весе между мексиканцем Саулем Альваресом  (53-1-2, 36 КО) и россиянином Сергеем Ковалевым (34-4-1, 29 КО).

Поединок завершился победой Альвареса - мексиканец нокаутировал Ковалева в одиннадцатом раунде. 

Альварес сумел стать чемпионом мира уже в четвертой весовой категории.

После десяти раундов мексиканец лидировал на записках двух из трех судей (96:94, 96:94). Третий судья после десяти раундов насчитал ничью (95:95).

По ходу боя Альварес нанес 345 ударов, 133 из них оказались точными (39%). Ковалев выбросил 745 ударов, но цели достигли только 115 (15%).

УНИАН ранее также опубликовал видео нокаута в бою Альварес - Ковалев.

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Теги: #бокс#Сауль Альварес