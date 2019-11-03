Альварес - Ковалев: полное видео чемпионского боя

Мексиканский боксер нокаутировал россиянина и завоевал титул чемпиона мира.

В Лас-Вегасе прошел бой за пояс чемпиона мира в полутяжелом весе между мексиканцем Саулем Альваресом (53-1-2, 36 КО) и россиянином Сергеем Ковалевым (34-4-1, 29 КО).

Поединок завершился победой Альвареса - мексиканец нокаутировал Ковалева в одиннадцатом раунде.

Альварес сумел стать чемпионом мира уже в четвертой весовой категории.

После десяти раундов мексиканец лидировал на записках двух из трех судей (96:94, 96:94). Третий судья после десяти раундов насчитал ничью (95:95).

По ходу боя Альварес нанес 345 ударов, 133 из них оказались точными (39%). Ковалев выбросил 745 ударов, но цели достигли только 115 (15%).

УНИАН ранее также опубликовал видео нокаута в бою Альварес - Ковалев.