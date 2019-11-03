Альварес - Ковалев: полное видео чемпионского боя
10:02, 03 ноября 2019Бокс
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Мексиканский боксер нокаутировал россиянина и завоевал титул чемпиона мира.
Сауль Альварес - Сергей Ковалев / REUTERS
В Лас-Вегасе прошел бой за пояс чемпиона мира в полутяжелом весе между мексиканцем Саулем Альваресом (53-1-2, 36 КО) и россиянином Сергеем Ковалевым (34-4-1, 29 КО).
Поединок завершился победой Альвареса - мексиканец нокаутировал Ковалева в одиннадцатом раунде.
Альварес сумел стать чемпионом мира уже в четвертой весовой категории.
После десяти раундов мексиканец лидировал на записках двух из трех судей (96:94, 96:94). Третий судья после десяти раундов насчитал ничью (95:95).
По ходу боя Альварес нанес 345 ударов, 133 из них оказались точными (39%). Ковалев выбросил 745 ударов, но цели достигли только 115 (15%).
УНИАН ранее также опубликовал видео нокаута в бою Альварес - Ковалев.
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