"Увидели что-то небольшое": Гвоздик остается в госпитале после поражения от российского чемпиона

Доктора решили проконтролировать состояние украинца.

Бывший чемпион мира Александр Гвоздик (17-1,14 КО) продолжает находиться в госпитале Филадельфии после поражения от россиянина Артура Бетербиева (15-0, 15 КО).

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Об этом сообщил тренер украинца Тедди Атлас в комментарии ESPN.

"Я все еще рядом с Александром в госпитале. Привез его сюда вчера, потому что от ударов Бетербиева были головные боли. Его обследовали доктора, сделали МРТ, увидели там что-то маленькое, а после повторного сканирования доктор решил, чтобы Александр на сутки остался в госпитале в целях безопасности.

Мы отменили его перелет, а он после госпиталя поедет ко мне домой в Нью-Йорке. Затем в понедельник полетит домой. С ним все в порядке. Мы делаем это в качестве меры предосторожности", - отметил Атлас.

Напомним, Гвоздик потерпел поражение от Бетербиева техническим нокаутом в десятом раунде и потерял титул чемпиона мира по версии WBC в полутяжелом весе.

УНИАН ранее сообщал, что следующим соперником Гвоздика может стать экс-чемпион мира.