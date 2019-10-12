"Только нокаут": экс-чемпион мира ждет от Усика яркого дебюта в супертяжах

Дэвид Хэй считает, что победа Александра Усика решением судей разочарует болельщиков.

Бывший чемпион мира Дэвид Хэй поделился ожиданиями от предстоящего боя Александра Усика против американца Чазза Уизерспуна, который станет для украинца дебютным в супертяжелом весе.

УНИАН будет вести онлайн-трансляцию боя Усик - Уизерспун.

В интервью YouTube-каналу BoxingSocial Хэй отметил, что в дебютном бою Усику нужна зрелищная победа:

"Усику необходима зрелищная победа нокаутом. Он должен заявить о себе, сказать: "Это мой дебют в супертяжелом весе. Это то, что я могу".

Читайте также"Слишком много разговаривает": Усик высказался в адрес двух звезд супертяжелого веса

"Люди говорят, что Усик - не панчер. Но Усик обладает отличной техникой, он коварен и умен. Его боксерский IQ - выше крыши. Если он будет делать то же, что сделало его великим в крузервейте, чтобы уничтожить большого супертяжа, то люди обезумеют и войдут в его фан-клуб", - добавил Хэй.

В то же время, по мнению, экс-чемпиона победа по очкам разочарует фанатов:

"Но если он доведет бой до решения судей, раздельного решения, то думаю, вряд ли многие будут им восхищаться".

Бой Усик - Уизерспун пройдет в ночь с 12 на 13 октября (начало - около 5:30 утра по киевскому времени). Транслировать поединок будет телеканал "Интер".

УНИАН ранее также сообщал о том, что Усик оказался гораздо легче своего соперника за день до боя.