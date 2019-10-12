"Только нокаут": экс-чемпион мира ждет от Усика яркого дебюта в супертяжах
Бывший чемпион мира Дэвид Хэй поделился ожиданиями от предстоящего боя Александра Усика против американца Чазза Уизерспуна, который станет для украинца дебютным в супертяжелом весе.
УНИАН будет вести онлайн-трансляцию боя Усик - Уизерспун.
В интервью YouTube-каналу BoxingSocial Хэй отметил, что в дебютном бою Усику нужна зрелищная победа:
"Усику необходима зрелищная победа нокаутом. Он должен заявить о себе, сказать: "Это мой дебют в супертяжелом весе. Это то, что я могу".
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"Люди говорят, что Усик - не панчер. Но Усик обладает отличной техникой, он коварен и умен. Его боксерский IQ - выше крыши. Если он будет делать то же, что сделало его великим в крузервейте, чтобы уничтожить большого супертяжа, то люди обезумеют и войдут в его фан-клуб", - добавил Хэй.
В то же время, по мнению, экс-чемпиона победа по очкам разочарует фанатов:
"Но если он доведет бой до решения судей, раздельного решения, то думаю, вряд ли многие будут им восхищаться".
Бой Усик - Уизерспун пройдет в ночь с 12 на 13 октября (начало - около 5:30 утра по киевскому времени). Транслировать поединок будет телеканал "Интер".
УНИАН ранее также сообщал о том, что Усик оказался гораздо легче своего соперника за день до боя.