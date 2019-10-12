Усик оказался гораздо легче соперника за день до боя (видео)
01:32, 12 октября 2019Бокс
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Состоялась церемония взвешивания перед боем Усик - Уизерспун.
Александр Усик и Чазз Уизерспун / фото: K2 Promotions Ukraine
В Чикаго прошла процедура взвешивания перед боем между украинцем Александром Усиком и американцем Чаззом Уизерспуном, который пройдет в Чикаго 12 октября (ранним утром 13 октября по Киеву).
Усик оказался на 12 килограммов легче своего соперника. Вес украинца - 97,5 кг, вес американца - 109,8 кг.
В рамках церемонии также состоялась традиционная дуэль взглядов.
Видео церемонии взвешивания было опубликовано на канале Secons Out в YouTube.
Напомним, этот бой станет для Усика дебютным в супертяжелом весе. Изначально соперником украинца должен был стать нидерландец Тайрон Спонг, однако за несколько дней до поединка он попался на допинге.
УНИАН ранее также сообщал о том, где смотреть бой Усик - Уизерспун.
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