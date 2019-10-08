Промоутер Усика опроверг информацию о бое с российским боксером

Александр Устинов не станет соперником украинца.

Александр Красюк, промоутер украинского боксера Александра Усика, прокомментировал информацию о том, что новым соперником экс-чемпиона мира вместо Тайрона Спонга может стать россиянин Александр Устинов.

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Красюка цитирует "Спорт-Экспресс".

"Нет шансов, что Усик вообще не подерется 12 числа. Но россиянин Александр Устинов точно не будет его соперником. Рассматриваются другие варианты, пока не скажу, какие", - отметил промоутер.

В пробе "А" у нидерландца Спонга нашли препарат кломифен, который внесен в список подозрительных веществ. О переговорах команды Усика с Устиновым сообщил российский промоутер Владимир Хрюнов.

Поединок должен пройти 12 октября в Чикаго (рано утром 13 октября по киевскому времени) и стать дебютом Усика в супертяжелом весе.

УНИАН ранее сообщал о том, что соперник Усика отрицает использование запрещенных препаратов.