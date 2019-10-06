Головкин выразил готовность дать реванш Деревянченко

Украинский и казахстанский боксеры хотят вновь встретиться в ринге.

Украинец Сергей Деревянченко и казахстанский боксер Геннадий Головкин после боя за титулы чемпиона мира по версиям IBF и IBO выразили желание вновь встретится в ринге.

Деревянченко в ринге после боя отметил, что хотел бы получить реванш: "Я бы хотел реванш, если это возможно".

Читайте такжеУкраинец Деревянченко провел яркий бой, но уступил Головкину по очкам (видео)

Головкин после боя отметил уровень Деревянченко и заявил о готовности еще раз встретиться с украинцем.

"Спасибо моему сопернику. Уважение ему и его команде, он очень серьезный соперник. Бой был очень сложным, но я способен на большее. Этот бой достоин реванша, я готов, если зрители захотят", - отметил чемпион.

Напомним, Головкин победил Деревянченко единогласным решением судей - 114:113, 115:112, 115:112.

УНИАН вел онлайн-трансляцию боя Деревянченко - Головкин.