Деревянченко - Головкин: где смотреть чемпионский бой
5 октября в Нью-Йорке состоится бой между украинцем Сергеем Деревянченко и казахстанцем Геннадием Головкиным. На кону будут стоять вакантные пояса чемпиона мира IBF и IBO в среднем весе.
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УНИАН будет вести онлайн-трансляцию боя Деревянченко - Головкин.
По американскому времени бой начнется в 23:00 5 октября, но по Киеву боксеры выйдут на ринг ориентировочно в 6:00 утра 6 октября.
В прямом эфире весь вечер бокса будет транслировать телеканал XSport. Начало - 6 октября в 4:00.
Поединок Деревянченко и Головкина пройдет на арене "Мэдисон-сквер-гарден" и станет главным событием вечера.
Украинец уже во второй раз в карьере проведет чемпионский бой. В 2018 году раздельным решением судей он проиграл Дэниелу Джейкобсу в поединке за титул IBF.
УНИАН ранее также сообщал о том, что Деревянченко и Головкин провели открытую тренировку перед боем.