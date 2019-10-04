Деревянченко - Головкин: где смотреть чемпионский бой

Украинец и казахстанец будут бороться за два титула.

5 октября в Нью-Йорке состоится бой между украинцем Сергеем Деревянченко и казахстанцем Геннадием Головкиным. На кону будут стоять вакантные пояса чемпиона мира IBF и IBO в среднем весе.

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УНИАН будет вести онлайн-трансляцию боя Деревянченко - Головкин.

По американскому времени бой начнется в 23:00 5 октября, но по Киеву боксеры выйдут на ринг ориентировочно в 6:00 утра 6 октября.

В прямом эфире весь вечер бокса будет транслировать телеканал XSport. Начало - 6 октября в 4:00.

Поединок Деревянченко и Головкина пройдет на арене "Мэдисон-сквер-гарден" и станет главным событием вечера.

Украинец уже во второй раз в карьере проведет чемпионский бой. В 2018 году раздельным решением судей он проиграл Дэниелу Джейкобсу в поединке за титул IBF.

УНИАН ранее также сообщал о том, что Деревянченко и Головкин провели открытую тренировку перед боем.