Непобедимый американский боксер стал обязательным претендентом на пояс Ломаченко (видео)

Американец Дэвин Хэйни нокаутировал россиянина Заура Абдуллаева.

Американский боксер Дэвин Хэйни (23-0, 15 КО) стал обязательным претендентом на пояс чемпиона мира по версии WBC в легком весе, которым владеет украинец Василий Ломаченко.

В Нью-Йорке Хэйни победил россиянина Заура Абдуллаева и завоевал титул "временного" чемпиона WBC. Бой завершился после четвертого раунда - у россиянина был разбит нос, и он не вернулся на ринг из-за травмы.

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После боя 20-летний Хэйни заявил, что Ломаченко избегает боя с ним:

"Он Номаченко, ведь он не хочет боксировать со мной. Ломаченко, давай устроим этот поединок! Абдуллаев был вторым номером, и я уничтожил его. Если я такой легкий оппонент, Номаченко должен драться со мной и убрать меня со своего пути".

Британский промоутер Эдди Хирн в Twitter уже предложил организовать бой Ломаченко - Хэйни.

Devin Haney (23-0, 15 KO's) RTD-4 Zaur Abdullaev (11-1) claiming the interim WBC lightweight title #HaneyAbdullaev#DAZNpic.twitter.com/al9e0kx3Tq — Tim - Boxeo Boxen бокс 拳闘 Boksing มวย Boks 拳击 (@Hock1717) 14 сентября 2019 г.

УНИАН ранее также сообщал о том, что Ломаченко может отказаться от еще одного боя в 2019 году.