Футбольный матч в Бразилии был прерван из-за лесных пожаров Амазонии

Игра в Риу-Бранку была приостановлена из-за дымовой завесы.

Футбольный матч в бразильском городе Риу-Бранку между командами "Атлетико Акреано" и "Луверденсе" был прерван из-за лесных пожаров Амазонии.

Об этом сообщается в сюжете ТСН.

Матч был прерван уже на 6-й минуте. Сперва присутствующим показалось, что пожар вспыхнул прямо на стадионе, однако затем стало ясно, что дымовую завесу из соседних лесов принес ветер.

В итоге игру все же удалось возобновить.

Напомним, в лесах Амазони было зафиксировано рекордное количество пожаров.

УНИАН ранее также сообщал о том, что футбольный стадион в Бразилии перед матчем атаковали пчелы.