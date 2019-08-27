Футбольный матч в Бразилии был прерван из-за лесных пожаров Амазонии
11:10, 27 августа 2019Бокс
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Игра в Риу-Бранку была приостановлена из-за дымовой завесы.
Матч был прерван из-за лесных пожаров / фото: twitter.com/folha
Футбольный матч в бразильском городе Риу-Бранку между командами "Атлетико Акреано" и "Луверденсе" был прерван из-за лесных пожаров Амазонии.
Об этом сообщается в сюжете ТСН.
Матч был прерван уже на 6-й минуте. Сперва присутствующим показалось, что пожар вспыхнул прямо на стадионе, однако затем стало ясно, что дымовую завесу из соседних лесов принес ветер.
В итоге игру все же удалось возобновить.
Напомним, в лесах Амазони было зафиксировано рекордное количество пожаров.
УНИАН ранее также сообщал о том, что футбольный стадион в Бразилии перед матчем атаковали пчелы.
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