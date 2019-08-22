"Грандиозная битва": Деревянченко оценил предстоящий бой с Головкиным

Украинец с нетерпением ждет шанса вновь стать чемпионом мира.

Украинский боксер среднего веса Сергей Деревянченко (13-1, 10 КО) поделился эмоциями после утверждения поединка против казахстанца Геннадия Головкина (39-1-1, 35 КО) за вакантный титул чемпиона мира по версии IBF.

Украинца цитирует BoxingScene.

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"Очень рад, что команда проделала работу и подарила мне еще один шанс побороться за титул чемпиона мира в среднем весе.

Я очень уважаю Головкина, но не могу дождаться, чтобы доказать на ринге свою способность стать чемпионом мира. Это мечта всей моей жизни. Мы подарим болельщикам грандиозную битву. Уже жду выхода на ринг", - отметил украинец.

Поединок пройдет 5 октября в Нью-Йорке на арене "Мэдисон-сквер-гарден" и станет главным событием вечера.

Украинец уже во второй раз в карьере проведет чемпионский бой. В 2018 году раздельным решением судей он проиграл Дэниелу Джейкобсу в поединке за титул IBF.

УНИАН ранее также сообщал о том, что стал известен гонорар, который хочет получить Деревянченко за бой с Головкиным.