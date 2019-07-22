"Большой вызов": Ломаченко оценил своего следующего соперника (видео)

Украинский боксер принял участие в пресс-конференции перед боем.

Чемпион мира по версиям WBA, WBO в легком весе Василий Ломаченко принял участие в пресс-конференции перед боем против британца Люка Кэмпбелла.

Боксеры приняли участие в очередной "битве взглядов", а украинец прокомментировал предстоящий поединок.

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"Счастлив вновь оказаться в Лондоне. Не хочу много говорить, все увидите на ринге. Будет ли это мой самый сложный бой? Возможно. Люк является высоким боксером с длинными руками. У него высокий боксерский IQ благодаря большому любительскому опыту.

Я никогда не думал, что меня нельзя победить. Просто стараюсь делать свою работу и упорно тренироваться. Когда выхожу на ринг, то стремлюсь только к победе", - заявил Василий.

Глава промоутерской компании Matchroom Sport Эдди Хирн отметил потенциал Кэмпбелла:

"Кэмпбелл является отличным боксером, которого я помню еще с Олимпиады-2012. У него особенный стиль, который сложно не заметить. Я абсолютно уверен, что у Люка есть прекрасный шанс победить Ломаченко в родных стенах".

"Это будет большой бой, один из самых важных в моей карьере. Именно потому я тренируюсь каждый день. В ринге встретятся два лучших боксера дивизиона. Я буду готов 31-го августа", - резюмировал Кэмпбелл.

Запись события опубликовал YouTube-канал промоутерской компании Matchroom Boxing.

Напомним, ранее бой Ломаченко — Кэмпбелл был утвержден официально. Соперники встретятся 31 августа в Лондоне и поспорят за три чемпионских пояса: WBO, WBA и вакантный титул WBC.

Ранее УНИАН сообщал, что Ломаченко и Кэмпбелл впервые встретились лицом к лицу.