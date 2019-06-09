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Экс-чемпион мира Головкин нокаутировал соперника в четвертом раунде (видео)

10:24, 09 июня 2019
Бокс
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Геннадий Головкин нокаутировал Стива Роллса / фото: DAZN

Экс-чемпион мира в среднем весе Геннадий Головкин (39-1-1, 35 КО) в Нью-Йорке провел первый бой после поражения от Сауля Альвареса в прошлом году.

Соперником казахстанского боксера был канадец Стив Роллс (19-1, 10 КО). Бой прошел в промежуточном весе (до 74,4 кг).

37-летний Головкин одержал победу нокаутом в четвертом раунде. Экс-чемпион мира нокаутировал соперника ударом с левой в челюсть.

Для Головкина это был первый нетитульный бой с ноября 2009 года.

"Все знают о моем желании относительного следующего боя. Я готовлюсь к сентябрю и готов боксировать с Саулем Альваресом. Дайте его мне", - сказал Головкин после победу.

Напомним, в бою против Альвареса Головкин потерпел первое поражение в карьере и потерял свои чемпионские титулы. До этого боксеры провели еще один бой, который завершился вничью.

УНИАН ранее также сообщал о том, что британец Энтони Джошуа сенсационно потерпел первое поражение в карьере.

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Теги: #бокс#Геннадий Головкин