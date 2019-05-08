Бой Усик - Такам отложен из-за травмы украинца

Новая дата поединка будет объявлена позже.

Чемпион мира по боксу по версиям WBC, WBO и IBF украинец Александр Усик во время подготовки к дебютному бою в супертяжелом весе против камерунца Карлоса Такама получил травму и не сможет выйти на бой.

Об этом в своем Instagram сообщил промоутер боксера Александр Красюк. По словам специалиста, в ближайшее время будет объявлена новая дата поединка:

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«К сожалению, Александр Усик получил травму и его дебют в супертяжах не состоится 25 мая в Нешнл Харбор. Желаем Саше скорейшего выздоровления!!! Новая дата поединка будет объявлена в ближайшем будущем!!!!».

Отметим, что чуть более года назад Усик уже получал серьезную травму локтя, после которой ему делали операцию. Это произошло накануне финала Всемирной боксерской суперсерии против россиянина Мурата Гассиева.