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Бой Усик - Такам отложен из-за травмы украинца

02:05, 08 мая 2019
Бокс
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Александр Усик / К2

Чемпион мира по боксу по версиям WBC, WBO и IBF украинец Александр Усик во время подготовки к дебютному бою в супертяжелом весе против камерунца Карлоса Такама получил травму и не сможет выйти на бой.

Об этом в своем Instagram сообщил промоутер боксера Александр Красюк. По словам специалиста, в ближайшее время будет объявлена новая дата поединка:

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«К сожалению, Александр Усик получил травму и его дебют в супертяжах не состоится 25 мая в Нешнл Харбор. Желаем Саше скорейшего выздоровления!!! Новая дата поединка будет объявлена в ближайшем будущем!!!!».

Отметим, что чуть более года назад Усик уже получал серьезную травму локтя, после которой ему делали операцию. Это произошло накануне финала Всемирной боксерской суперсерии против россиянина Мурата Гассиева.

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Теги: #Александр Усик#бой Усик - Такам