Украинский экс-чемпион мира по боксу Постол провел дуэль взглядов с французом Мимуном (фото)

Поединок Постол - Мимун состоится в ночь с 27-го на 28 апреля в Лас-Вегасе.

Украинский боксер, бывший чемпион мира Виктор Постол провел дуэль взглядов со своим ближайшим соперником - 31-летним французом Мохамедом Мимуном. На кону поединка будет стоять пояс IBO, который принадлежит французу, а также право выйти на бой за звание официального претендента на титул WBC, сообщает Вoxingscene.

В предыдущем поединке Постол, напомним, в Глазго по очкам победил турка Сиара Озгула, Мимун в свою очередь единогласно победил француза Франка Питеджана.

Поединок Постол - Мимун состоится в ночь с 27-го на 28 апреля в Лас-Вегасе в андеркарде боя Роберт Истер – Рансес Бартелеми за пояса IBO и WBA в легком весе.