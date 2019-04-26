Украинский экс-чемпион мира по боксу Постол провел дуэль взглядов с французом Мимуном (фото)
11:57, 26 апреля 2019Бокс
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Поединок Постол - Мимун состоится в ночь с 27-го на 28 апреля в Лас-Вегасе.
Виктор Постол и Мохамед Мимун / boxingscene.com
Украинский боксер, бывший чемпион мира Виктор Постол провел дуэль взглядов со своим ближайшим соперником - 31-летним французом Мохамедом Мимуном. На кону поединка будет стоять пояс IBO, который принадлежит французу, а также право выйти на бой за звание официального претендента на титул WBC, сообщает Вoxingscene.
В предыдущем поединке Постол, напомним, в Глазго по очкам победил турка Сиара Озгула, Мимун в свою очередь единогласно победил француза Франка Питеджана.
Поединок Постол - Мимун состоится в ночь с 27-го на 28 апреля в Лас-Вегасе в андеркарде боя Роберт Истер – Рансес Бартелеми за пояса IBO и WBA в легком весе.
boxingscene.com
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