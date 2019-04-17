Бой британского чемпиона Джошуа может не состояться из-за допинга

Соперник британского боксера Джаррелл Миллер сдал положительную допинг-пробу.

Бой между чемпионом мира по версиям IBF, WBO, WBA и IBO в супертяжелом весе Энтони Джошуа против Джаррелла Миллера находится под угрозой срыва из-за положительной допинг-пробы, которую сдал американский боксер.

О том, что Миллер попался на допинге, в Twitter сообщил промоутер Джошуа Эдди Хирн.

"VADA проинформировало нас о том, что допинг-проба Миллера, которая была взята 20 марта 2019 года, дала положительный результат. Мы работаем со всеми сторонами и вскоре сообщим более подробную информацию", - написал Хирн.

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При этом промоутер добавил, что Джошуа продолжает подготовку к бою, который запланирован на 1 июня и должен стать для британца дебютным поединком в США.

Уже известно, что в допинг-пробе Миллера было обнаружено запрещенное вещество эндуробол.

Промоутер Миллера Дмитрий Салита отметил, что американец пока также продолжает подготовку к бою.

Отметим, что если Миллер будет лишен лицензии на бой, то он потеряет самый большой гонорар в своей карьере (около 4,8 миллиона долларов).

Как сообщал УНИАН, ранее промоутер Джошуа сообщил, когда британец может встретиться с украинцем Александром Усиком.