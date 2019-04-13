Ломаченко прямо из ринга вызвал Гарсию на бой

Цель украинца - объединить все четыре пояса.

Чемпион мира в легком весе по версиям WBA и WBO Василий Ломаченко, защитивший свои пояса в бою с Энтони Кроллой, прямо в ринге заявил о желании провести поединок с чемпионом WBC Майки Гарсией.

"Спасибо врачу, который восстановил мою руку и я мог соревноваться на все 100%. Ну и спасибо всем болельщикам. Какой поединок хотел бы следующим? Я хочу драться с Майки Гарсией, но посмотрим. Я остаюсь в легком весе и хочу объединить все четыре пояса, это реально".

Как сообщал УНИАН, Ломаченко одержал убедительную победу над британцем Кроллой, отправив того в нокаут в начале четвертого раунда.