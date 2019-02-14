Ломаченко назвал дату и место следующего боя Усика

Абсолютный чемпион мира по боксу в тяжелом весе проведет свой следующий поединок 18 мая в США.

Украинский боксер и кум Александра Усика Василий Ломаченко подтвердил, что Усик проведет свой следующий поединок в США и назвал предположительную дату боя.

«Усик готовится, открывает визу, будет в США вылетать. Я так понял, что следующий бой у него запланирован на 18 мая, по-моему», — заявил Ломаченко, сообщает SportArena.

«Не знаю, с кем будет драться Усик, но вряд ли с Сашей Поветкиным, если в США будет бой», - добавил Василий.

Ранее промоутер Александр Красюк сообщал, что с вероятностью в 70% соперником Усика должен был стать Луис Ортис или Александр Поветкин, однако кубинец 2 марта будет драться в Нью-Йорке против Кристиана Хаммера.

Сам Александр Поветкин заявлял, что хотел бы видеть в качестве своего оппонента Диллиана Уайта.

Промоутер Усика Эдди Хирн заявлял, что следующим поединком Усика станет бой против супертяжа или Дениса Лебедева, назвав датой поединка также 18 мая.

Как сообщал УНИАН, в своем последнем поединке Александр Усик победил нокаутом Тони Беллью и защитил все свои титулы. Теперь украинец должен стать официальным претендентом на бой с Энтони Джошуа.