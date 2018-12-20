цей матеріал доступний українською

Джошуа встретится с Усиком в ближайшие три года - промоутер

13:46, 20 декабря 2018
Бокс
93 0
Усик в ближайшие три года может встретиться с Джошуа / УНИАН

Промоутер абсолютного чемпиона мира по боксу в супертяжелом весе Энтони Джошуа - версии WBA/WBO/IBF/IBO -  Эдди Хирн поделился планами своего подопечного на перспективу.

Хирн также является сопромоутером обладателя титула абсолютного чемпиона мира в тяжелом весе (крузервейте) Александра Усика и рассказал, когда британец может встретиться в ринге с украинским боксером, сообщает Братство Кличко.

«Уайлдер, Фьюри, победитель второго боя Уайт-Чисора, Александр Усик, Луис Ортис — со всеми этими боксерами Энтони Джошуа встретится в ближайшие три года», - заявил менеджер.

Стоит отметить, что сам Александр Усик пока не определился с датой возможного перехода из крузервейта в супертяжелый вес.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Теги: #бокс#Энтони Джошуа#Усик абсолютный чемпион мира#Усик следующий бой