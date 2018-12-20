Джошуа встретится с Усиком в ближайшие три года - промоутер
13:46, 20 декабря 2018Бокс
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Эдди Хирн обозначил приоритеты карьеры своего подопечного.
Усик в ближайшие три года может встретиться с Джошуа / УНИАН
Промоутер абсолютного чемпиона мира по боксу в супертяжелом весе Энтони Джошуа - версии WBA/WBO/IBF/IBO - Эдди Хирн поделился планами своего подопечного на перспективу.
Хирн также является сопромоутером обладателя титула абсолютного чемпиона мира в тяжелом весе (крузервейте) Александра Усика и рассказал, когда британец может встретиться в ринге с украинским боксером, сообщает Братство Кличко.
«Уайлдер, Фьюри, победитель второго боя Уайт-Чисора, Александр Усик, Луис Ортис — со всеми этими боксерами Энтони Джошуа встретится в ближайшие три года», - заявил менеджер.
Стоит отметить, что сам Александр Усик пока не определился с датой возможного перехода из крузервейта в супертяжелый вес.
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