Джошуа встретится с Усиком в ближайшие три года - промоутер

Эдди Хирн обозначил приоритеты карьеры своего подопечного.

Промоутер абсолютного чемпиона мира по боксу в супертяжелом весе Энтони Джошуа - версии WBA/WBO/IBF/IBO - Эдди Хирн поделился планами своего подопечного на перспективу.

Хирн также является сопромоутером обладателя титула абсолютного чемпиона мира в тяжелом весе (крузервейте) Александра Усика и рассказал, когда британец может встретиться в ринге с украинским боксером, сообщает Братство Кличко.

«Уайлдер, Фьюри, победитель второго боя Уайт-Чисора, Александр Усик, Луис Ортис — со всеми этими боксерами Энтони Джошуа встретится в ближайшие три года», - заявил менеджер.

Стоит отметить, что сам Александр Усик пока не определился с датой возможного перехода из крузервейта в супертяжелый вес.