Украинец Лэнь набрал 9 очков в победном матче Атланты против Филадельфии в НБА

Игра завершилась со счетом 123:121.

В ночь на пятницу в Национальной баскетбольной ассоциации команда Алексея Лэня Атланта Хоукс обыграла Филадельфию 76, а сам украинский легионер отметился результативными действиями.

Игра завершилась со счетом 123:121, сообщает официальный сайт соревнований.

Украинец провел на площадке 13 минут. За это время он сумел набрать 9 очков (реализация 4/6, трехочковые 0/1), сделать 6 подборов (1 в атаке), 2 блок-шота, совершить 2 фола и 4 потери. Центровой начал встречу на лавке запасных.

Также он запомнился эпизодом в третьем периоде, который едва не закончился дракой.

Другой представитель Украины Святослав Михайлюк сыграл за Лейкерс против Юты. Свингмэн получил чуть более 6 минут игрового времени, за которые ему удалось записать в свой актив лишь 1 ассист.

"Озерники", в свою очередь, уступили со счетом 95:113.

НБА. Регулярный чемпионат.

11 января.

Филадельфия – Атланта 121:123 (30:32, 26:22, 32:35, 33:34)

Вашингтон – Милуоки 113:106 (40:26, 17:21, 28:35, 28:24)

Нью-Йорк – Индиана 106:121 (22:31, 30:33, 30:32, 24:25)

Торонто – Бруклин 122:105 (28:35, 36:18, 35:22, 23:30)

Хьюстон – Кливленд 141:113 (42:22, 35:27, 36:32, 28:32)

Миннесота – Даллас 115:119 (26:28, 24:33, 28:24, 37:34)

Портленд – Шарлотт 127:96 (37:27, 33:22, 31:19, 26:28)

Юта – Лейкерс 113:95 (32:26, 30:15, 21:27, 30:27)

Голден Стэйт – Чикаго 146:109 (43:17, 33:38, 40:21, 30:33)