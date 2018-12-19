Лэнь набрал 15 очков в победном матче Атланты против Вашингтона в НБА

Команда украинского легионера выиграла со счетом 118:110.

В ночь на среду в регулярном чемпионате Национальной баскетбольной ассоциации состоялись четыре матча, в одном из которых Атланта Хоукс с Алексеем Лэнем в составе обыграла Вашингтон Уизардс.

Команда украинского легионера выиграла со счетом 118:110, сообщает официальный сайт лиги.

Лэнь не попал в стартовую пятерку своей команды, но, тем не менее, провел на площадке 20 минут 33 секунды, за которые успел набрать 15 очков, при показателе эффективности -7.

В другом матче дня с участием украинского легионера, Лос-Анджелес Лейкерс с украинцем Святославом Михайлюком в составе проиграл Бруклин Нетс - 110:115. Михайлюк провел на площадке 5 минут 30 секунл и очков не набрал.

НБА. Регулярный чемпионат.

18 декабря.

Атланта Хокс — Вашингтон Уизардз 118:110 (35:24, 23:30, 24:28, 36:28)

А: Коллинс (20 + 3 передачи + 13 подборов), Янг (19 + 4 передачи + 3 подбора), Лин (16 + 4 передачи + 3 подбора), Лэнь (15 + 1 передача + 5 подборов), Бэйзмор (13 + 4 передачи + 4 подбора), Дэдмон (13 + 2 передачи + 10 подборов), Хертер (13 + 2 передачи + 4 подбора)

В: Бил (29 + 3 передачи + 10 подборов), Ариза (19 + 4 передачи + 8 подборов), Уолл (15 + 6 передач), Грин (12+ 2 передачи + 7 подборов), Саторанский (11 + 2 передачи + 2 подбора)

Бруклин Нетс — Лос-Анджелес Лейкерс 115:110 (33:32, 29:25, 28:26, 25:27).

Б: Расселл (22+ 13 передач + 4 подбора), Харрис (19 + 2 передачи + 4 подбора), Динвидди (18 + 6 передач + 1 подбор), Холлис-Джефферсон (17 + 3 передачи + 8 подборов), Дадли (13 + 2 передачи + 5 подборов), Кэрролл (13 + 3 подбора)

ЛА: Джеймс (36 + 8 передач + 13 подборов), Болл (23 + 6 передач + 3 подбора), Кузма (22 + 3 передачи + 11 подборов), Стивенсон (8 + 3 подбора)

Индиана — Кливленд 91:92 (19:21, 25:24, 24:22, 23:25)

И: Сабонис (17 + 8 подборов), Богданович (14), Янг (13 + 9 подборов), Макдермотт (12), Оладипо (12 + 5 передач + 5 подборов + 3 потери), Тернер (12 + 10 подборов)

К: Худ (17 + 6 подборов), Нэнс-мл. (15 + 6 передач + 16 подборов), Беркс (14 + 5 подборов), Осман (13 + 7 подборов), Секстон (12), Деллаведова (10 + 3 потери)

Денвер — Даллас 126:118 (34:33, 40:36, 31:26, 21:23)

Де: Йокич (32 + 16 подборов + 3 перехвата + 5 потерь), Мюррэй (22 + 15 передач + 7 подборов + 5 потерь), Моррис (16 + 5 передач), Лайлз (16), Бизли (12), Эрнангомес (12 + 6 подборов), Пламли (11 + 9 подборов)

Да: Барнс (30), Дончич (23 + 12 передач + 6 подборов), Мэттьюз (14), Джордан (11 + 12 подборов), Бареа (10 + 5 передач), Харрис (9), Брансон (8), Пауэлл (8)