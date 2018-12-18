Милуоки обыграл Детройт, Харден набрал 47 очков в поединке Хьюстона в НБА

Состоялись очередные поединки регулярного первенства.

В ночь на вторник состоялись очередные поединки регулярного чемпионата НБА. О их результатах сообщает официальный сайт соревнований.

Главным героем дня стал защитник «Хьюстона» Джеймс Харден, чьи 47 набранных очков, а также 6 подборов, 5 передач и 5 перехватов помогли его команде "Юту".

«Детройт Пистонс» – «Милуоки Бакс» 104:107 (27:25, 16:30, 34:26, 27:26)

«Детройт Пистонс»: Буллок (24), Гриффин (19 + 10 подборов + 11 передач - 10 потерь), Джексон (11), Драммонд (10 + 14 подборов), Кеннард (3) - старт; Луэр (8), Джонсон (20), Кальдерон (4), Браун (0), Гэллоуэй (5)

«Милуоки Бакс»: Адетокумбо (32 + 12 подборов - 6 потерь), Миддлтон (22), Бледсоу (17 + 9 передач), Снелл (12), Лопес (3 + 5 блокшотов) - старт; Уилсон (9), Мэйкер (2), Хилл (1), Браун (9), ДиВинчензо (0)

«Нью-Йорк Никс» – «Финикс Санс» 110:128 (32:28, 34:31, 17:41, 27:28)

«Нью-Йорк Никс»: Мудиай (32), Нокс (17), Кантер (13 + 10 подборов), Ли (12), Вонле (3 + 7 подборов) - старт; Корнет (6), Томас (0), Хезонья (14), Нтиликина (9), Берк (4)

«Финикс Санс»: Букер (38 + 7 подборов), Уоррен (26), Эйтон (21 + 13 подборов), Бриджес (7), Мелтон (3) - старт; Холмс (13), Бендер (0), Джексон (14 + 7 подборов), Кроуфорд (6 + 14 передач), Дэниелс (0), Эванс (0)

«Оклахома-Сити Тандер» – «Чикаго Буллз» 121:96 (31:22, 33:22, 24:25, 33:27)

«Оклахома-Сити Тандер»: Джордж (24 + 8 подборов), Адамс (19 + 8 подборов), Грант (13), Уэстбрук (13 + 16 подборов + 11 передач + 5 перехватов), Фергюсон (5) - старт; Ноэл (5), Паттерсон (2), Надер (4), Шредер (18 - 5 потерь), Абринес (8), Луваву-Кабарро (0), Диалло (10)

«Чикаго Буллз»: Маркканен (16 + 15 подборов), Данн (12 + 7 передач), Холидэй (9), Картер (8), Арчидьяконо (2) - старт; Портис (16 - 5 потерь), Фелисио (2), Хатчисон (6), Лопес (4 - 5 потерь), Харрисон (8), Пэйн (11 + 6 фолов), Блэйкени (2), Алкинс (0)

«Миннесота Тимбервулвз» – «Сакраменто Кингз» 132:105 (38:23, 36:21, 29:33, 29:28)

«Миннесота Тимбервулвз»: Уиггинс (17), Таунс (14 + 14 подборов), Ковингтон (13), Роуз (13 + 11 передач), Гибсон (12 + 10 подборов) - старт; Шарич (12 + 7 подборов), Толливер (9), Денг (2), Наннелли (5), Дженг (15 + 8 подборов), Джонс (10 + 10 передач), Окоги (10)

«Сакраменто Кингз»: Хилд (21), Богданович (5), Коули-Стайн (1), Фокс (0), Бьелица (0) - старт; Лабиссьер (9), Джайлс (13), Уильямс (6), Джексон (11), Куфос (4 + 8 подборов), Мэйсон (12), Феррелл (16), МакЛемор (7)

«Хьюстон Рокетс» – «Юта Джаз» 102:97 (25:23, 25:14, 33:36, 19:24)

«Хьюстон Рокетс»: Харден (47 + 5 перехватов - 5 потерь), Такер (16), Гордон (12), Пол (11 + 9 передач + 4 перехватов), Капела (5 + 14 подборов + 5 блокшотов) - старт; Хаус (4), Нене (4), Найт (3), Грин (0)

«Юта Джаз»: Митчелл (23 + 8 подборов), Гобер (18 + 13 подборов), Краудер (14 + 10 подборов), Рубио (12 - 7 потерь), Инглс (5) - старт; Фэйворс (7), О'Нил (9), Сефолоша (0), Экзам (4), Корвер (5)

«Сан-Антонио Сперс» – «Филадельфия 76» 123:96 (29:32, 31:17, 33:22, 30:25)

«Сан-Антонио Сперс»: Гэй (21), ДеРозан (20 + 7 передач), Олдридж (20 + 10 подборов), Форбс (6), Каннингем (0) - старт; Юбенкс (6), Пондекстер (4), Бертанс (16), Пелтль (8), Уайт (8), Миллс (8), Белинелли (6)

«Филадельфия 76»: Редик (16), Симмонс (16), Эмбиид (13 + 11 подборов), Чендлер (10), Батлер (6) - старт; Болден (0), Мускала (11), Джонсон (2), Шемет (3), МакКоннелл (4), Милтон (10), Коркмаз (5)

«Лос-Анджелес Клипперс» – «Портленд Трэйл Блэйзерс» 127:131 (29:37, 31:21, 28:42, 39:31)

«Лос-Анджелес Клипперс»: Харрис (39 + 11 подборов), Шай (24), Галлинари (22), Брэдли (0), Гортат (0) - старт; Скотт (7), Харрелл (15), Марьянович (2), Беверли (10 + 11 передач + 6 фолов), Уоллес (8)

«Портленд Трэйл Блэйзерс»: Лиллард (39), МакКоллум (27), Нуркич (20 + 7 передач), Харклесс (13), Амину (8 + 10 подборов) - старт; Коллинс (6), Ленард (2), Стаускас (6), Тернер (10), Карри (0)

«Голден Стэйт Уорриорз» – «Мемфис Глиззлис» 110:93 (30:22, 31:16, 23:29, 26:26)

«Голден Стэйт Уорриорз»: Дюрэнт (23), Карри (20 + 7 подборов), Томпсон (16), Грин (8 + 7 подборов), Луни (7) - старт; Белл (4), Жеребко (16), МакКинни (4), Кук (0), Ливингстон (2), Эванс (0), Игудала (10)

«Мемфис Глиззлис»: Газоль (15), Андерсон (14), Темпл (13), Мак (8), Джексон (3) - старт; Грин (3), Рэбб (2), Каспи (20), Ноа (2), Картер (5), Селден (0), Брукс (6), Ватанабэ (2)