Он подчеркнул, что в Киеве почти ничего не сделано для того, чтобы люди могли проходить ВВК в гражданских учреждениях медицины.

Президент Украины Владимир Зеленский записал очередное видеообращение к украинцам, в котором рассказал о военно-врачебных комиссиях, международной повестке дня и планах на сентябрь, а также украинской Формуле мира. В частности, глава государства упомянул заседание Совета национальной безопасности и обороны, на котором рассматривался вопрос по ВВК.

"Сейчас идет проверка военно-врачебных комиссий по всей стране. Скоро правоохранители ее завершат. И уже есть несколько выводов", – сказал Зеленский.

Он подчеркнул, что нужно проверить значительный массив решений ВВК по инвалидности и непригодности к военной службе, которые были приняты после 24 февраля 2022 года. И на заседании СНБО была представлена соответствующая статистика.

Видео дня

"Есть примеры областей, где после февраля прошлого года в десять раз возросло количество снятия с воинского учета из-за решения ВВК. Совершенно понятно, что это за решение. Коррумпированные решения. Да и в рамках уголовных производств, которые продолжаются сейчас в отношении работников ВВК и МСЭК, видно еще лучше, сколько решений могло быть сфальсифицировано", – пояснил глава государства.

Он добавил, что уже есть четко установленные правоохранителями необоснованные решения ВВК, зафиксированы конкретные доказательства. Этот вопрос был представлен в закрытом режиме.

"Разные регионы страны, разные ТЦК, разные чиновники. Взятки от 3 до 15 тысяч долларов. Будут отвечать. Отдельно будет проанализирован и перечень тех, кто уехал за границу благодаря очевидно сомнительным решениям ВВК. Прежде всего благодаря решениям тех, кто уже пойман на взятках", – сказал Зеленский и добавил, что речь идет как минимум о тысячах человек.

Глава государства отметил, что будет решено и то, с чем обращаются почти все командиры на местах, – понятие так называемой ограниченной пригодности.

"Очень долго это понятие позволяло манипулировать в вопросах комплектации подразделений. В частности, боевых бригад. Все, что касается пригодности или непригодности к военной службе, должно быть максимально четким. Чтобы и человек понимал, как он может помочь обороне, и чтобы в подразделениях была ясность, кем их будут комплектовать", – подчеркнул Зеленский.

Цифровизация работы ВВК

"Никаких очередей. Никаких блужданий ради того, чтобы найти или подписать нужную бумажку. Это все можно обеспечить на электронном уровне и присутствием нужного военного именно там, где проходит ВВК, если это в гражданском медицинском учреждении", – сказал президент и добавил, что чиновники завершат эту работу по цифровизации.

Зеленский также подчеркнул, что нужна полная доступность во всех областях гражданской медицинской системы для прохождения ВВК.

"Некоторые регионы, например Волынь, на сто процентов обеспечили это. А другой пример – в Киеве почти ничего не сделано, чтобы люди могли проходить ВВК в гражданских учреждениях медицины. Поэтому военное командование, медицинская сфера, все уровни власти должны работать максимально активно, чтобы решить этот вопрос", – заявил он.

Планы на сентябрь

Говоря о международной повестке дня Украины, Зеленский отметил, что происходит очень активная подготовка к переговорам и встречам, которые запланированы на сентябрь.

"Провел совещания с международниками, с нашими послами в соответствующих странах. Четко видим, с какими лидерами должны встретиться и переговорить, а также какие результаты должны принести Украине", – сказал он.

Что касается Европейского Союза президент рассказал, что провел большое совещание с представителями парламента, чиновниками, международниками относительно готовности Украины к открытию переговоров о членстве с ЕС.

"Выполнение рекомендаций. Необходимы законопроекты, которые уже подготовлены и которые нужно проголосовать в парламенте. 226 голосов за каждое решение для Украины в Евросоюзе – это обязанность", – подчеркнул глава государства.

Формула мира и усиления ПВО

Кроме того, Зеленский вспомнил об украинской Формуле мира: "Сегодня состоялась новая встреча с представителями дипломатических учреждений по реализации формулы мира. Андрей Ермак ее провел. И сегодня было еще плюс 11 дипломатов – всего уже более 70 дипломатических представительств привлечены", – сказал президент.

По его словам, это очень хорошая динамика, и может быть еще больше государств-участников.

"Мировое большинство будет с нами. Формула мира задумана так, чтобы каждая страна и каждый лидер могли проявить свои возможности ради общего результата, ради справедливого и устойчивого мира", – подчеркнул Зеленский.

Он также поблагодарил силы украинской противовоздушной обороны за их работу. "Очень активно работаем над тем, чтобы обеспечить для Украины новые системы противовоздушной обороны. Сейчас не время говорить публично о деталях, но с различными нашими партнерами продолжаются переговоры о дополнительных системах ПВО. Шаг за шагом приближаем этот успех для Украины", – сказал президент.

Работа ВВК в Украине

Работа ВВК часто сопровождается громкими коррупционными скандалами. К примеру, в июле на Полтавщине на взятке в размере 4 тысячи долларов задержали члена ВВК. Эти деньги он требовал за принятие положительного решения о непригодности к военной службе.

30 августа Зеленский провел заседание Совета национальной безопасности и обороны по деятельности военно-врачебных комиссий и сообщил о принятых на заседании решениях.

Отметим, что в мае Зеленский подписал законопроекты, которые позволяют создавать ВВК при государственных и коммунальных учреждениях здравоохранения, а также упрощают оформление справки об обстоятельствах травматизации военного во время военного положения. Недавно правительство также приняло решение по введение электронного документооборота во время и после прохождения военно-врачебных комиссий.

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