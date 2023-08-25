Решение должно упростить взаимодействие между всеми субъектами системы, взаимодействующими с военнослужащими в рамках ВВК.

Кабинет министров принял решение о введении электронного документооборота во время и после прохождение военно-врачебных комиссий. Об этом сообщила заместитель министра обороны Анна Маляр.

По ее словам, для улучшения качества медицинского обслуживания военных во время прохождения ВВК и упрощения процедур реализации постановлений ВВК для военнослужащих (оформления отпусков, увольнения) правительство утвердило порядок осуществления обмена медицинскими и другими документами военнослужащих между воинскими частями, учреждениями здравоохранения и территориальными центрами комплектования.

"До сегодняшнего времени все документы, связанные с прохождением ВВК, а также оформлением отпусков для продолжения лечения или освобождения военнослужащего передавались в бумажном виде, что существенно усложняло указанные процессы и создавало дополнительные нагрузки и неудобства для военнослужащего. Кабмин утвердил порядок электронного документооборота, который упростит взаимодействие между всеми субъектами системы, взаимодействующими с военнослужащими в рамках военно-врачебной комиссии, включая воинские части, центры комплектования и медицинские учреждения. Такой подход освобождает военнослужащих от роли "курьера", а вместо этого предоставляет возможность быстро получить документы, необходимые для прохождения осмотра и реализации решений ВВК", - отметила Маляр.

Видео дня

Она рассказала, что указанные институты смогут отправлять и получать следующие документы в электронной форме:

именные списки военнослужащих, находящихся на лечении в учреждениях здравоохранения;

постановления военно-врачебной комиссии в виде свидетельства о болезни или справки ВЛК;

справки об обстоятельствах травмы (ранения, контузии, увечья);

выписки из медицинской карты амбулаторного и стационарного больного;

рапорты военнослужащих о предоставлении им отпуска для лечения или увольнения с военной службы по состоянию здоровья;

выдержки из приказов воинской части.

Для этого, как добавила Маляр, во исполнение постановления ряда внедряется соответствующее техническое решение.

Предоставление статуса УБД и упрощение прохождения ВВК

Как сообщал УНИАН, в мае президент Украины Владимир Зеленский подписал законопроекты, которые позволяют создавать военно-врачебные комиссии (ВВК) при государственных и коммунальных учреждениях здравоохранения, а также упрощают оформление справки об обстоятельствах травматизации военного во время военного положения.

А недавно правительство приняло решение, которым упростило порядок предоставления статуса участника боевых действий за счет уменьшения количества документов, которые нужно подавать на рассмотрение соответствующей комиссии.

Вас также могут заинтересовать новости: