Украинские и белорусские пограничники проводят совместную спецоперацию: она продлится до конца октября

Подобные мероприятия проводятся ежегодно.

Пограничные ведомства Украины и Беларуси проводят на границе совместную спецоперацию "Зубр-2020", которая началась в середине июля.

Об этом сообщает пресс-центр Госпогранслужбы.

Отмечается, что подобные мероприятия проводятся ежегодно на регулярной основе. В этом году они продлятся до конца октября.

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"После подготовительного этапа сейчас проходит основной этап операции. В частности, проводятся оперативно-розыскные, профилактические, режимные и другие мероприятия как вне пунктов пропусков, так и в них относительно выявления и прекращения противоправной деятельности на государственной границе. Обеспечивается мониторинг обстановки в приграничных районах и на путях международного сообщения. К патрулированию государственной границы, кроме пограничных нарядов, привлекается пилотируемая и беспилотная авиация. Происходит регулярный обмен информацией на уровне пограничных отрядов, в том числе через общий контактный пункт "Житомир-Пинск", - говорится в сообщении.

Белорусские пограничники вчера сообщили украинским коллегам об усилении режима на совместном участке границы - приняты дополнительные меры контроля за порядком посещения и пребывания граждан в приграничном зоне и пограничной полосе.

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Как сообщал УНИАН, 29 июля сотрудники правоохранительных органов Беларуси задержали около Минска 32 российских боевики из ЧВК "Вагнер" и еще одного человека на юге страны. По сообщению СМИ, среди них были и те, кто воевал против Украины на Донбассе.

По данным правоохранительных органов Беларуси, поступила информация о прибытии более 200 боевиков для дестабилизации ситуации в период избирательной кампании. При себе каждый россиянин имел небольшую ручную кладь, и на всех - три больших тяжелых чемодана, загрузка которых в транспортное средство осуществляли несколько мужчин.

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