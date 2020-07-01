ВНО 2020: появились правильные ответы к тесту по украинскому языку и литературе

Тест по украинскому языку и литературе сдавали более 275 тысяч участников ВНО.

Во вторник, 30 июня, участники основной сессии внешнего независимого оценивания 2020 года составляли тесты по украинскому языку и литературе. Участие в тестировании приняли 275 081 человек, что составляет 74,44 % от общего количества зарегистрированных.

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Сертификационная работа по украинскому языку и литературе насчитывала 58 заданий разных форм и состояла из трех частей: "Украинский язык" (33 задания), "Украинская литература" (24 задания) и "Собственное высказывание" (одно задание открытой формы с развернутым ответом).

Результаты внешнего независимого оценивания по украинскому языку и литературе будут объявлены до 25 июля.

Пока же Украинский центр оценивания качества образования опубликовал правильные ответы к тесту о украинскому языку и литературе основной сессии ВНО 2020 года.

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