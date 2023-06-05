В общей сложности лауреатами отличия, которую вручал легендарный Сумрак – Герой Украины, генерал-майор Игорь Гордейчук, стали 37 человек, организаций и компаний.

В конце мая, в столице, на территории Национального заповедника "София Киевская", состоялось награждение гражданских украинцев, которые своим трудом помогают украинским воинам приблизить победу в войне.

В общей сложности лауреатами отличия, которую вручал легендарный Сумрак – Герой Украины, генерал-майор Игорь Гордейчук, стали 37 человек, организаций и компаний.

"Сегодня потрясающий день: мы чествуем Героев без оружия – простых людей, ежедневно работающих во благо Украины, которые всячески помогают в тылу и на фронте, заботятся о миллионах украинцев, и все мы вместе, маленькими шагами, идем к большой общей цели – Дню Победы", – отметил Александр Сопов, директор ВТО "Орден" и ВГО "Страна", один из организаторов награждения.

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Среди представителей бизнеса, отмеченных отличием, был и "Интергал-Буд", крупнейший частный застройщик страны.

"Для нас чрезвычайная честь присоединиться к когорте компаний, отмеченных "Крестом гражданских заслуг". Перечень получивших награду представителей бизнеса не был широк. И нам очень приятно, что именно деятельность "Интергал-Буд" в процессе усиления обороноспособности страны была подмечена. Такие награды вдохновляют на дальнейшую плодотворную работу", – сообщила Анна Лаевская, коммерческий директор строительной компании.