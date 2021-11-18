До 1946 года населенный пункт назывался Молохов.

В селе Красном Тернопольского района обитает только один человек – Михаил Чавурский.

Об этом сообщает Суспільне.

Мужчина в одиночестве выращивает овощи, сеет пшеницу и овес; имеет корову и одну лошадь.

По словам Михаила, когда-то в селе было 75 домов и 56 детей. Сам мужчина тоже окончил четыре класса местной школы.

Историк Богдан Климко в комментарии журналистам рассказал, что село очень древнее и происходит из дохристианских времен. До 1946 года населенный пункт назывался Молохов (от названия бога язычников Молох – ред.).

"На этой территории проводили жертвоприношения. Очевидно, с тех пор название Молохов осталось за этой территорией", – рассказал Климко.

Два года назад в Красном еще жили дети, но перебрались с семьями в соседнее село.

"Кроме начальной школы когда-то в селе был магазин, теперь здесь нет ничего. Оставшиеся дома стоят пустые, сады позарастали. Но думаю, что село не исчезнет из памяти людей до тех пор, пока будут жить выходцы из этого села", - пояснил Мечищевский сельский голова Василий Сидорович.

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Автор: Виолетта Орлова