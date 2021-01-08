В некоторых супермаркетах можно без проблем купить непродовольственные товары, несмотря на вступившие в силу новые карантинные ограничения.
Читайте такжеИнкубационный период COVID-19 в Украине сокращается до 7-8 дней, болезнь "молодеет"
Об этом свидетельствует видео, которое опубликовал в своем Facebook журналист Ян Доброносов.
На видео можно видеть, что запрещенные к продаже товары все еще лежат в торговом зале маркета, хотя их и перетянули сигнальной лентой. Тем не менее покупатель может взять их и пробить на кассе, без каких-либо замечаний со стороны сотрудников.
В комментариях пользователи отмечают абсурдность введенных ограничений. Комментаторы также предполагают, что ответственность за нарушение в конечном итоге понесет пробивший покупку кассир, а не торговая сеть из видео.
Локдаун в Украине
- Сегодня в Украине вступили в силу новые карантинные ограничения.
- Усиленные меры вступили в силу с 00:00 8 января до 00:00 25 января. Всего ограничения продлятся 16 дней.
- Заведения образования работать не будут, кроме детских садиков. Сфера образования будет работать в онлайн-режиме.
- Кафе, бары, рестораны и все заведения питания будут работать только на вынос и в режиме доставки.
- В торгово-развлекательных центрах будут работать только те заведения, чья работа разрешается.
- Любые массовые, развлекательные, спортивные и социальные мероприятия, концерты проводиться не будут.
- Заведения культуры, театры и кинозалы будут закрыты.
- Спортзалы, фитнес-центры, бассейны работать не будут.
- Непродовольственные рынки будут закрыты.
Ограничения на торговлю в карантин
Во время усиления карантина разрешены:
- торговля продовольственными товарами;
- работа аптек и ветеринарных аптек;
- работа медицинских заведений;
- продажа средств гигиены, средств связи, корма для животных.
Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram