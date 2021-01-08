Запрещенные к продаже товары все еще лежат в торговых залах, хотя их перетянули сигнальной лентой.

В некоторых супермаркетах можно без проблем купить непродовольственные товары, несмотря на вступившие в силу новые карантинные ограничения.

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Об этом свидетельствует видео, которое опубликовал в своем Facebook журналист Ян Доброносов.

На видео можно видеть, что запрещенные к продаже товары все еще лежат в торговом зале маркета, хотя их и перетянули сигнальной лентой. Тем не менее покупатель может взять их и пробить на кассе, без каких-либо замечаний со стороны сотрудников.

В комментариях пользователи отмечают абсурдность введенных ограничений. Комментаторы также предполагают, что ответственность за нарушение в конечном итоге понесет пробивший покупку кассир, а не торговая сеть из видео.

Локдаун в Украине

Сегодня в Украине вступили в силу новые карантинные ограничения.

Усиленные меры вступили в силу с 00:00 8 января до 00:00 25 января. Всего ограничения продлятся 16 дней.

Заведения образования работать не будут, кроме детских садиков. Сфера образования будет работать в онлайн-режиме.

Кафе, бары, рестораны и все заведения питания будут работать только на вынос и в режиме доставки.

В торгово-развлекательных центрах будут работать только те заведения, чья работа разрешается.

Любые массовые, развлекательные, спортивные и социальные мероприятия, концерты проводиться не будут.

Заведения культуры, театры и кинозалы будут закрыты.

Спортзалы, фитнес-центры, бассейны работать не будут.

Непродовольственные рынки будут закрыты.

Ограничения на торговлю в карантин

Во время усиления карантина разрешены:

торговля продовольственными товарами;

работа аптек и ветеринарных аптек;

работа медицинских заведений;

продажа средств гигиены, средств связи, корма для животных.

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Автор: Дмитрий Захаров