Демидов заблокирован, в селе нет света и газа.

Зоопарк "XII месяцев" в Демидове Киевской области оказался на грани катастрофы - животные мерзнут, корм заканчивается.

Как рассказал изданию "Вести" создатель зоопарка Михаил Пинчук, из 500 животных, которые находятся в парке, примерно половина - теплолюбивые. А газа и света нет уже 10 дней.

"У нас выключились котлы, и без подачи тепла температура стремительно падает. А тут ударили морозы, и при отсутствии отопления смерти у нас начнутся уже сегодня. У нас всего 500 животных, из них теплолюбивых - примерно половина, особенно это касается обезьян. Мы раздали животным вещи. Но если смышленая обезьяна еще может на себя что-то надеть, то животные вроде жирафа и носорога - нет, а они так же заболевают. Если их и в обычное-то время непросто вылечить, то в такой ситуации, как сейчас, это будет просто нереально, не говоря о том, что лечить их нечем".

По зоопарку в Демидове (46 км от Киева) сейчас не бьют из артиллерийских систем и не бомбят с воздуха. Но близ Демидова проходит линия фронта, мост между селом и Киевом взорван, с другой стороны - оккупационные войска РФ. Вывезти животных не дают - россияне категорически отказывают в пропуске.

В зоопарке призывают организовать зеленый коридор, который бы позволил зоопарку завезти дизтопливо для отопления и корма для животных. В идеале - организовать спасение жильцов "XII месяцев".

Пока такой возможности нет, просят уехавших из Демидова сообщить, если у них осталось топливо или в их погребах есть еда - овощи, фрукты.

"Мы будем благодарны, если они сообщат мне, скажем, написав в Facebook координаты - это позволит нашим животным продержаться", - говорит создатель зоопарка.

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