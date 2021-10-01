По мнению эксперта, игнорирование ситуации приведет к смертям и большим потерям трудоспособности населения.

В Украине необходимо вводить жесткий локдаун, чтобы "затормозить" распространение коронавируса.

Такое мнение высказал инфекционист и консультант по управлению изменениями Revival Institute for Future Вадим Аристов, пишет Главред.

По его словам, ужесточать карантинные ограничения нужно, как минимум, с 14 октября:

"В мире его (локдаун), как правило, вводят на уровне количества ежедневных смертей 8 на миллион. Для Украины это 300 смертей в день. По нашим прогнозам, таких показателей мы достигнем 14 октября. Далее возникнет безумная потребность в госпитализации, а пик использования коек придется на первые числа ноября".

Читайте такжеВ Госпродпотребслужбе ответили, грозит ли сейчас Киеву новый локдаунЭксперт уверен, что игнорирование ситуации приведет к смертям и большим потерям трудоспособности населения: "Мы не сможем прививать столько людей, сколько нужно".

"Высокий уровень распространения вируса – это угроза для всех, в том числе и вакцинированных. Уже доказано наличие многих "пробивных" вариантов инфекции, то есть способных пробить вакцинации иммунитет", – добавил он.

Ранее сообщалось, что Украина с 23 сентября перешла из "зеленой" зоны в "желтую", и карантин был ужесточен.

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Автор: Катерина Шварц