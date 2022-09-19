12% респондентов критически относятся к тем, кто продолжает жить на оккупированных после 24 февраля территориях, и считают их коллаборантами или равнодушными к Украине.

Более 70% украинцев думают, что жители оккупированных территорий Украины являются жертвами обстоятельств и хотят возвращения контроля Украины.

Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного Киевским международным институтом социологии (КМИС) с 7 по 13 сентября.

"Лишь 12% респондентов критически относятся к тем, кто продолжает жить на оккупированных после 24 февраля территориях, и считают их коллаборантами или равнодушными к Украине. Подавляющее большинство (72%) считают их жертвами обстоятельств и считают, что они хотят возвращения контроля Украины над оккупированными территориями", - отмечают социологи.

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Так, в зависимости от региона, 63-81% опрошенных считают жителей оккупированных после 24 февраля территорий жертвами обстоятельств и не более 7-17% считают их коллаборантами или равнодушными к Украине.

"Опрос проводился методом телефонных интервью с использованием компьютера (computer-assistedtelephoneinterviews, CATI) на основе случайной выборки мобильных телефонных номеров среди 2000 респондентов от 18 лет, которые на момент опроса проживали на территории Украины (в пределах, которые контролировались властями Украины до 24 февраля)", - отметили социологи.

По словам экспертов, формально при обычных обстоятельствах статистическая погрешность такой выборки (с вероятностью 0,95 и с учетом дизайн-эффекта 1,1) не превышала 2,4% для показателей, близких к 50%, 2,1% для показателей, близких к 25%, 1,5% - для показателей, близких к 10%, 1,1% - для показателей, близких к 5%.

Однако в условиях войны к указанной формальной погрешности добавляется определенное систематическое отклонение. В частности, из-за отключения оккупантами телефонной связи удалось опросить меньше респондентов, проживающих в оккупированных населенных пунктах, в частности их количество составляет 0,3%.

В то же время в КМИС подчеркнули, что полученные результаты все равно сохраняют высокую репрезентативность и позволяют достаточно надежно анализировать общественные настроения населения.

Ранее УНИАН уже сообщал, что на оккупированной Луганщине захватчики искусственно обесценили гривню и повысили цены на продукты.

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