С учетом нового "курса" обмена люди, у которых остается гривня, обеднели в четыре раза.

На оккупированной Луганщине захватчики искусственно обесценили гривню и значительно повысили цены на продукты.

Об этом сообщил глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай.

"Гривня вдвое ниже – цены вдвое выше. Жители оккупированных территорий жалуются на цены на продукты питания. Оккупанты искусственно обесценили гривню, обменивая ее по 1,25 рубля за 1 гривню вместо номинальных 2,5 к 1. То есть практически один к одному. В то же время, фактически ограбив население, цены на продукты питания россияне подняли вдвое", - отметил он.

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По словам Гайдая, таким образом с учетом нового "курса" обмена люди, у которых остается гривня, обеднели в четыре раза.

"Жители Луганской области, которые попали под оккупацию России, в соцсетях сообщают о существенном повышении цен, которое коснулось всех групп товаров. Разница цен, по сравнению с подконтрольной правительству Украины территорией, очень ощутима", - подчеркнул глава ОВА.

Он отметил, что, в частности, более чем вдвое выросли цены на картофель, птицу (тушки куриные) и свинину.

"Значительно дороже, чем украинские, такие продукты потребительской корзины: сахар кристаллический – на 83,52%, свекла – на 76,47%, масло подсолнечное – на 68,12%, говядина – на 61,50%, яйца куриные – на 55,73%, макаронные изделия – на 54,34%, сметана – на 53,93%, масло сливочное – на 51,37%, хлеб ржано-пшеничный – на 48,90%", - добавил Гайдай.

Как сообщал УНИАН, на оккупированных территориях Луганщины российские оккупанты усилили проверки местного населения на улицах.