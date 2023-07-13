Женщины смогут меньше дней быть в отпуске перед родами, использовав их после рождения ребенка.

Верховная Рада Украины приняла закон об особенностях использования отпуска по беременности и родам.

За принятие закона "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно особенностей использования отпуска по беременности и родам" (регистрационный номер 9271) проголосовало 267 народных депутатов.

В пояснительной записке к законопроекту сказано, что в Украине женщинам гарантирован обязательный оплачиваемый отпуск в связи с беременностью и родами, момент начала и свершения которого определен законодательством.

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Такой отпуск на сегодня длится 126 календарных дней (70 дней до родов и 56 дней после них). В случае рождения 2 и более детей и при осложнении родов продолжительность отпуска увеличивается до 140 дней (70 до и 70 после родов). Женщины не имеют возможности изменить дату начала такого отпуска. Сейчас если женщина не использовала часть указанного отпуска до родов, то эти неиспользованные дни не могут быть использованы после родов.

В принятом сегодня законе с регистрационным номером 9271 предоставляется право работающим женщинам, в случае отсутствия медицинских противопоказаний, по собственному желанию начинать отпуск по беременности и родам позже, чем за 70 дней до ожидаемой даты родов. А также разрешено переносить не использованные дни впуска на период после родов. При этом общая продолжительность такого отпуска не меняется.

Декретный отпуск - что известно

Как известно, согласно действующему законодательству, женщины, отнесенные к 1-3 категориям лиц, пострадавших вследствие Чернобыльской катастрофы, имеют право на 180 дней отпуска по беременности и родам отпуска (90 дней до родов и 90 дней после).

Ранее УНИАН сообщал, что Кабинет министров утвердил порядок предоставления декретного отпуска мужчинам. В декрет может пойти любой родственник, если мать - одиночка. Отпуск предоставляется однократно на 14 дней без учета праздничных и нерабочих.

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