Для этого специалисты Министерства здравоохранения упростили процедуру формирования медзаключения.

Для беременных работниц, которые выехали за рубеж из-за войны, Фонд социального страхования (ФСС) профинансирует декретную помощь, даже если они не успели оформить больничный в Украине.

Об этом сообщила пресс-служба Фонда.

Отмечается, что для этого специалисты Министерства здравоохранения упростили процедуру формирования медзаключения – получить е-больничный после наступления 30 недели беременности теперь можно дистанционно.

"Для этого беременная должна связаться со своим врачом в Украине, который вел или продолжает вести ее беременность – он проверит предыдущие медицинские записи и создаст медзаключение, на базе которого автоматически сформируется электронный больничный", - рассказали в ФСС.

Такой созданный без личного приема е-больничный по беременности и родам является основанием для получения декретного пособия от Фонда социального страхования Украины. Как и в обычных случаях, для осуществления выплаты работодатель женщины должен сформировать по е-больничному и подать в ФССУ заявление-расчет – на его основании фонд проведет финансирование.

Как сообщал УНИАН, 1 апреля в Фонде соцстрахования рассказали, кто оплатит больничные украинцам, с которыми из-за войны приостановили трудовой договор.

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