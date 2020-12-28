В Днепропетровской области разоблачили женщину, которая почти два года назад продала своего младенца
В Днепропетровской области работники социального центра разоблачили женщину, которая почти два года назад продала своего младенца для попрошайничества.
Читайте также"Некому мне помочь": горе-мать с Черкасщины назвала причину продажи младенца за $5 тысячОб этом говорится в сюжете ТСН.
«Бездомная с ребенком хотела оформить выплаты от государства. Во время проверки документов работники заметили несоответствия. Впоследствии выяснилось, что заявительница на самом деле не мать ребенка», – говорится в сюжете.
Сейчас девочка в доме ребенка. Обеих женщин арестовали, объявили им подозрение в торговле людьми.
Вас также могут заинтересовать новости
- На Закарпатье будут судить женщину, которая продала для попрошайничества соседку-инвалида с ребенком
- Журналисты раскрыли схему крышевания нищих в метро Киева (видео)
- Продала сына за 700 гривен в день: горе-мать из Запорожья отправили за решетку (фото, видео)
- Родила и выбросила на помойку: полиция расследует жуткое убийство ребенка на Херсонщине (фото)
Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram