Сейчас девочка в доме ребенка.

В Днепропетровской области работники социального центра разоблачили женщину, которая почти два года назад продала своего младенца для попрошайничества.

Читайте также"Некому мне помочь": горе-мать с Черкасщины назвала причину продажи младенца за $5 тысячОб этом говорится в сюжете ТСН.

«Бездомная с ребенком хотела оформить выплаты от государства. Во время проверки документов работники заметили несоответствия. Впоследствии выяснилось, что заявительница на самом деле не мать ребенка», – говорится в сюжете.

Сейчас девочка в доме ребенка. Обеих женщин арестовали, объявили им подозрение в торговле людьми.

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Автор: УНИАН