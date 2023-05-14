Они отметили, что мамы воспитали их защитниками.

Воины 28 ОМБр имени Рыцарей зимнего похода записали трогательное поздравление для матерей с фронта.

Ролик появился в Facebook бригады. Защитники в День матери поблагодарили самых родных женщин за то, что ждут их дома и призвали не волноваться.

"Вы защищали нас, когда мы были детьми, а теперь наша очередь. Наше главное пожелание - не волнуйтесь, берегите себя и ждите нас дома. Наш главный подарок - вернуться к вам с победой. С Днем матери!", - говорится в поздравлении.

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День матери 2023

Каждый год во второе воскресенье мая украинцы отмечают День матери, чтобы поблагодарить маму за все и порадовать ее теплым пожеланием. В 2023 году День матери отмечается 14 мая.

Установить этот праздник предложила американка Анна Джервис в 1908 году. Этому предшествовало трагическое событие - умерла ее мать. Джервис захотела, чтобы все дети планеты ежегодно чествовали своих мам и благодарили их. Она долго писала письма с предложением признать праздник и достигла своего. В 1910 году штат Вирджиния первый признал День матери как официальный праздник. Со временем праздник стал популярным во всем мире.

В этот день обязательно стоит зайти к ней в гости с подарком или хотя бы поздравить по телефону. УНИАН собрал лучшие поздравления.

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