Василий Особа погиб в бою с российскими захватчиками на Северском направлении.

На фронте погиб украинский военный Василий Особа. Он был зятем убитого языковеда Ирины Фарион.

"Горите в аду подонки! Василий Особа убит! Моя любовь", - сообщила в Facebook дочь Фарион София Семчишин.

Зато депутат Львовского облсовета от "Свободы" Иосиф Сытник уточнил, что Василий Особа погиб на Северском направлении. Он был бойцом "Легиона Свободы", минометчиком, старшим солдатом 4-го батальона "Сила Свободы" Бригады НГУ "Рубеж".

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У Софии Семчишин и Василия Особы осталось двое общих детей - Ева и Дмитрий.

Что предшествовало

Как сообщал УНИАН, 19 июля во Львове стреляли в известного языковеда и общественного деятеля Ирину Фарион. Она получила ранение головы и умерла в больнице. 25 июля в Днепре задержали 18-летнего Вячеслава Зинченко, который может быть причастен к убийству. Парень не признает себя виновным и отказался давать показания.

Ранее адвокат дочери Фарион Софии Лица Наталья Романик заявила, что работу следствия по делу об убийстве Ирины Фарион можно оценить на 12 баллов по 12-балльной шкале. В то же время она отметила, что Зинченко не должен признавать свою вину и давать любые показания, ведь он имеет на это право.

В то же время адвокат рассказала, есть ли угроза жизни дочери Фарион Софии Особе. По ее словам, она советовала Софии "не подвергать себя опасности, но она - дочь своей мамы, она с открытым забралом воюет за свою маму".

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