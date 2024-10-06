Языковед в свое время публично поздравляла Василия Особу с днем рождения, обращаясь к нему трогательными словами.

Дочь Ирины Фарион София Семчишин (Особа) показала архивное сообщение матери о зяте - Василии Особе. Мужчина был военнослужащим и погиб на фронте.

На своей странице в Instagram София показала скриншот, как Ирина Фарион поздравляла зятя с днем рождения.

"Дорогой, родной, самый лучший, самый сильный, самый светлый, самый ответственный Сын. С трепетом произношу впервые это слово с большой буквы. Поздравляю с днем рождения. Благодарю Тебя за Твою Божественность, Преданность и Служение Украине. За Твою любовь к Софийке и восхищение нашими Бавовнятами....", - написала Фарион зятю.

На фронте погиб зять Фарион

Как сообщал УНИАН, на фронте погиб украинский военный Василий Особа. Он был зятем убитой языковеда Ирины Фарион.

Депутат Львовского облсовета от "Свободы" Иосиф Сытник уточнил, что Василий Особа погиб на Северском направлении. Он был бойцом "Легиона Свободы", минометчиком, старшим солдатом 4-го батальона "Сила Свободы" Бригады НГУ "Рубеж".

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