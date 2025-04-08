Какой церковный праздник отмечают верующие 9 апреля по старому и новому стилю, что нельзя делать, у кого именины.

9 апреля по новому церковному календарю чтут святого мученика Евпсихия и святого преподобномученика Вадима. Рассказываем о традициях, народных приметах и запретах даты и какой церковный праздник сегодня отмечают верующие по старому стилю.

В 2023 году Православная церковь Украины перешла на новый календарный стиль - новоюлианский, поэтому непереходные праздники (с фиксированной датой) сместились на 13 дней раньше. Но часть верующих продолжают придерживаться старого стиля (юлианского) - его сохранение остается правом религиозных общин и монастырей.

Какой сегодня церковный праздник в Украине по новому стилю

Православный праздник 9 апреля (22 апреля по старому стилю) - день памяти святого мученика Евпсихия и преподобномученика Вадима, архимандрита, и семи его учеников.

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Евпсихий родился в городе Кесарии Каппадокийской. Его семья была знатной, а сам он воспитывался в христианских традициях и женился на христианке. Так случилось, что во время его свадьбы язычники устроили жертвоприношение богине Фортуне в ее кессарийском храме. Поэтому Евпсихий собрал народ и разрушил храм, а после раздал все свое имущество и начал ждать наказания за свой поступок.

Император Юлиан необычайно разозлился, когда узнал о разрушенном храме Фортуны, и в отместку наказал весь город: одних - казнил, других - отправил в ссылку и на военную службу, у церквей забрал их имущество. Города лишили его названия - Кесария (в переводе означает "царственный") и статуса, а нарекли его простым селением Маза. Жителей обложили тяжелой данью. Евпсихия же сначала заставляли принести жертву идолам, но, когда тот отказался, казнили его.

Во время похода на персов погиб и сам император Юлиан, после чего кесарийцы построили храм над гробом Евпсихия. Мощи святого обладали чудодейственной силой и исцеляли людей.

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Преподобномученик Вадим жил в персидском городе Вифлапате в IV веке. Недалеко от города он построил монастырь и жил там как монах. Во времена гонения на христиан Вадим попал под преследование, его и семь его учеников схватили и требовали предать веру.

Четыре месяца их мучили и один из приближенных правителя - князь Нирсан - не выдержал и отрекся от Христа. Ему обещали свободу взамен на то, что он казнит Вадима. Князь, раздираемый противоречиями, выполнил требование, но не смог с этим жить и покончил с собой. Ученики Вадима вышли из тюрьмы после смерти правителя.

Какой церковный праздник 9 апреля по старому стилю

Православный праздник сегодня по юлианскому календарю - день памяти мученицы Матроны Солунской. Ранее УНИАН рассказывал, какой сегодня церковный праздник отмечают по старому стилю и что нельзя делать в эту дату.

О чем говорят приметы на 9 апреля

В народе 9 апреля - праздник Вадим Ключник. Приметы этого дня говорят о будущем урожае и погоде:

день ветреный и туманный - будет богатый урожай;

облака синего цвета - жди дождя и тепла;

зацвели одуванчики - установится теплая погода;

погода меняется - к засухе летом.

В этот день принято собирать березовый сок: согласно примете, если сока много, то лето будет ненастным и прохладным.

Что нельзя делать сегодня

В церковный праздник 9 апреля нельзя ругаться, скандалить, сплетничать, завидовать, обижать людей или животных, отказывать в помощи, милостыне.

Продолжается Великий пост: тем, кто постится, в этот день нужно придерживаться сухоядения. Ранее мы подробно рассказывали, что можно и нельзя есть в Великий пост 2025 - календарь питания по дням. Следует помнить, что ограничение в еде во время поста - это не главное, намного важнее следить за своими мыслями, словами и поступками.

Что сегодня нельзя делать по народным приметам: не следует долго спать - можно проспать свое счастье, а также остерегаться пролить воду - считается, что так можно навлечь беду.

Что можно делать 9 апреля

В православный праздник сегодня обращаются с молитвами к святым дня - просят помощи избавиться от гордыни и корысти, обрести душевную стойкость. Святой Вадим является небесным покровителем тех, кто носит это имя.

По народной традиции в этот день чистят источники (ключи), отсюда и название дня - Вадим Ключник. Считается, что если умыться и напиться родниковой воды, можно укрепить здоровье.

Кто отмечает день ангела 9 апреля

Именины сегодня по церковному календарю отмечает Вадим.

По старому стилю день ангела у Макара, Александра, Ивана, Павла.

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