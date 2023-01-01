Зеленский подчеркнул, что украинцы удивляют, украинцам аплодируют, украинцы вдохновляют.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что 2022 год стал годом, когда Украина изменила мир, а мир открыл Украину.

В новогоднем поздравлении президент подчеркнул, что мир услышал Украину, наша страна оказалась не только в мировых медиа, но и в сердцах людей.

"Нам говорили: капитуляция. Мы выбрали контрнаступление! Нам говорили идти на уступки и компромиссы. Мы идем в Евросоюз и НАТО. Мир услышал Украину. Европарламент, Бундестаг, парламент Британии, Кнессет, Конгресс США. Мир почувствовал Украину. Украина в медиа. В сердцах людей. В топе поиска Google. Мир увидел Украину. На главных площадях в Торонто, Нью-Йорке, Лондоне, Варшаве, Флоренции, Сиднее, других городах", – отметил он.

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Зеленский подчеркнул, что украинцы удивляют, украинцам аплодируют, украинцы вдохновляют.

"Есть ли что-то, что может нас испугать? Нет. Есть ли кто-нибудь, кто может нас остановить? Нет. Потому что мы все – вместе. Вот за что мы воюем. Друг за друга. Лучший для нас салют – на складах оккупантов. Лучший подарок – цифры в отчете Генштаба", – сказал он.

Глава государства подчеркнул, что пока неизвестно точно, что принесет новый, 2023 год, но украинцы готовы ко всему.

"Новые достижения? Мы будем счастливы. Новые удары? Мы будем непреклонны. Продолжение борьбы? Будем драться. А когда победим – будем обниматься", – добавил он.

Новогоднее поздравление Зеленского: о чем говорил президент

В традиционном новогоднем поздравлении президент Украины Владимир Зеленский поблагодарил каждый регион Украины за несокрушимость. Он также отметил, что в большой войне нет маленьких дел или ненужных людей, а каждый украинец – борец, фронт и основа обороны.

Кроме того, Зеленский выразил желание, чтобы грядущий 2023 год стал для Украины годом возвращения. Чтобы украинские военные и пленные вернулись к родным, переселенцы – домой, а украинские границы – до границ 1991 года. Он также пожелал победы.

Президент подчеркнул, что в 2022 году украинцы выбрали сопротивление и борьбу, и нет других вариантов, только победа. Зеленский добавил, что прошлый год для украинцев начался 24 февраля. Он отметил, что в тот день миллионы украинцев сделали выбор, выбрав не белый флаг, а сине-желтый флаг, не побег, а встречу врага, а также сопротивление и борьбу.

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