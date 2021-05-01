По словам президента, это является выполнением христианского долга, а именно – заботы и любви к ближнему.

Президент Владимир Зеленский поздравил украинцев с грядущей пасхой. При этом он объяснил необходимость празднования дома, а также вспомнил о военных и медиках.

Соответствующее поздравление транслировалось на одном из украинских телеканалов.

Читайте такжеБлагодатный огонь прибыл в Украину из Иерусалима"Я поздравляю всех, кто отмечает в эти дни Светлое Воскресение Христово. Это большой праздник символизирует победу жизни над смертью, а мы с вами живем в такое время, когда ради этой победы мы отмечаем Пасху дома", – сказал Зеленский.

Однако, подчеркнул он, в этом нет ничего страшного или греховного, ведь это является исполнением христианского долга, а именно – заботы и любви к своему ближнему.

При этом президент вспомнил тех, кто празднует Пасху не дома, а на фронте в борьбе за мир, или на медицинском дежурстве возле коек с больными в борьбе за жизнь.

Он добавил, что праздновать Пасху дома так же радостно, ведь рядом наши любимые, дети, внуки, родители, самые близкие и родные люди. Зеленский пожелал, чтобы они были здоровыми и счастливыми.

"От всей души я желаю вам, чтобы все они были здоровы, были счастливы, от всего сердца я поздравляю вас с праздником, я желаю всем хорошего отдыха, солнечной погоды и вкусной-вкусной паски. Пусть Пасха наполнит наши великие сердца великой силой и добром для великих дел и великих свершений. Пусть Пасха принесет вам большую радость, большую надежду, большую любовь, пусть Пасха принесет вашим семьям большую согласие и большой достаток, пусть Пасха принесет нашей Украине большой мир", – пожелал президент.

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Автор: Алина Вишневская