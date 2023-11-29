Глава государства осмотрел самое большое укрытие, обустроенное в Херсоне.

Президент Владимир Зеленский сегодня посетил Херсон и ознакомился со строительством защитных сооружений и укрытий для местного населения.

"Доклад по строительству укрытий. Содержательно. Спасибо всем, кто прилагает усилия для защиты людей", - прокомментировал он опубликованное видео.

По информации Офиса президента, во время рабочей поездки в Херсонскую область Зеленский ознакомился с презентацией развития системы гражданской защиты региона.

Как сообщается, глава государства осмотрел самое большое укрытие, обустроенное в Херсоне. Оно оборудовано для пребывания 250 человек во время воздушной тревоги.

Начальник Херсонской областной военной администрации Александр Прокудин проинформировал президента о ремонте и реконструкции укрытий в регионе. По его словам, в населенных пунктах области устанавливают уличные укрытия и габионы. Также запланировано продолжить строительство бомбоубежищ в школах и детсадах.

Как отметил Прокудин, продолжается работа над налаживанием системы оповещения населения. Кроме того, строятся фортификационные и инженерные сооружения. Особое внимание уделено защите объектов критической инфраструктуры.

Также начальник Херсонской ОВА доложил президенту о проекте строительства подземного перинатального центра в Херсоне. В этом центре планируют оборудовать родильное и послеродовое отделения, операционные залы и палаты интенсивной терапии, которые будут оснащены новейшим медицинским оборудованием. Кроме того, запланировано построить подземную городскую клиническую больницу с современными операционными и реанимационным блоком, палатами интенсивной терапии.

Во время посещения укрытия главе государства передали чумацкую икону, а также презентовали юбилейную монету, посвященную годовщине деоккупации Херсона.

Визит Зеленского в Одесскую область

Как сообщал УНИАН, сегодня утром президент Украины Владимир Зеленский посетил Одесскую область, где заслушал доклады военных и принял участие в совещании по защите региона.

На совещании обсудили ситуацию в Черном море, противоминные меры и обеспечение безопасности "зернового коридора".

Глава государства отметил, что во время таких командировок всегда большая честь - встретиться с украинскими защитниками. По словам Зеленского, состоялось общение с воинами, которые защищают юг Украины, во время которого вручил им государственные награды и поблагодарил за службу.

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