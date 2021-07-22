Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о коренных народах Украины, которым признаются представительные органы коренных народов.
Об этом сообщили в Офисе президента.
Закон признает коренными народами Украины крымских татар, караимов и крымчаков.
"Коренной народ Украины - автохтонный этническая общность, которая сформировалась на территории Украины, является носителем самобытной языка и культуры, имеет традиционные, социальные, культурные или представительные органы, самоосознание себя коренным народом Украины, составляет этническое меньшинство в составе ее населения и не имеет собственного государственного образования за пределами Украины", - сказано в документе.
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Коренные народы, согласно закону, имеют право на самоопределение в составе Украины и политический статус в рамках Конституции и законов страны.
Коренные народы также имеют коллективное и индивидуальное право на полное владение всеми правами человека и основными свободами.
Представителям коренных народов необходимо гарантировать культурные, образовательные, языковые и информационные права. Кроме этого, новый закон определяет статус представительных органов коренных народов, их ресурсного обеспечения, а также вопросы международного представительства коренных народов.
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