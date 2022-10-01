30 сентября в Голосе Украины был опубликован Закон Украины "О внесении изменений в Закон Украины "О физической культуре и спорте" с подписью президента.

Президент Украины подписал закон "О внесении изменений в Закон Украины "О физической культуре и спорте".

6-го сентября Верховная Рада конституционным большинством голосов приняла изменения в Закон Украины "О физической культуре и спорте", согласно которым обладателями прав на спортивные мероприятия четко заявлены спортивные клубы. И, согласно процедуре, этот проект Закона будет передан Президенту Украины на подписание.

В пятницу, 30 сентября в Голосе Украины (официальный печатный орган Верховной Рады Украины) был опубликован Закон Украины "О внесении изменений в Закон Украины "О физической культуре и спорте" с подписью Президента Украины Владимира Зеленского. Таким образом, этот закон вступает в силу с 1 октября 2022 года.

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Были и те, кто выступили против решения украинского парламента от 6 сентября и создали петицию датированную 9 сентября, с просьбой наложить вето на принятый законопроект "О внесении изменений в Закон Украины "О физической культуре и спорте", который запрещает национальным ассоциациям и лигам распоряжаться медиаправами. Чтобы президент Украины рассмотрел эту петицию, она должна набрать 25 тысяч голосов. Но сейчас ее подписало 1377 человек.