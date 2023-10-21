Президент подчеркнул, что весомые государства мира будут представлены, перечень участников фактически ежедневно увеличивается.

Во встрече по Формуле мира в Украине, которая запланирована на следующей неделе на Мальте, примут участие более 50 стран. Об этом сказал в своем вечернем видеообращении президент Владимир Зеленский.

"Активно готовим новую встречу по Формуле мира... Весомые государства мира будут представлены - перечень участников фактически ежедневно увеличивается. Более 50 участников ожидаем", - отметил он.

По словам Зеленского, в частности, сегодня президент Реджеп Тайип Эрдоган подтвердил, что Турция будет участвовать во встрече.

Также глава государства добавил, что Украина также готовится к новому саммиту Крымской платформы парламентского уровня.

"Количество участников очень серьезное. Саммит состоится в Чехии. Я благодарен всем в мире, кто присоединился и готов вместе с нами на уровне парламентской дипломатии работать ради безопасности, ради мира во всей Европе, без каких-либо исключений для любых частей нашего континента", - отметил Зеленский.

Президент информировал, что на этой неделе у него состоялось девять международных разговоров, целью которых была, в частности, защита Украины и украинцев.

"Наша активная международная работа ни дня не прекращается. Сегодня я говорил с президентом Турции Эрдоганом... Уже говорил с президентом Финляндии, с премьер-министром Канады, с президентом Южной Африки, с премьер-министром Норвегии, также с президентом Франции, с генеральным секретарем ООН, с президентом США, с канцлером Германии. Главное во всех этих переговорах - защитить жизни и людей, мирных людей, не дать дестабилизации распространиться еще и по другим регионам мира, не дать растратить нашу работу по консолидации мирового большинства ради международного права. Я благодарен всем лидерам за поддержку и осознание, что сейчас время для максимально энергичной совместной работы", - сказал Зеленский.

Он также упомянул об "очень весомом шаге президента Байдена есть на этой неделе" - подготовлен новый пакет длительной и надежной поддержки для Украины - оборонной, экономической.

"Я благодарен за эту инициативу президента Байдена и думаю, что не только украинцы, но и все народы - все свободные народы Европы - ожидают сохранения американского единства с нашей защитой. Американское лидерство нужно миру, и я благодарен обеим партиям Конгресса, которые это понимают, которые поддерживают, в частности, борьбу нашего народа за свою независимость", - отметил Зеленский.

"Формула мира" - последние новости

Как сообщал УНИАН, Мальта приняла запрос офиса президента Украины на проведение встречи "Формула мира в Украине". Мероприятие состоится 28 и 29 октября.

Ранее, 13 июля президент Владимир Зеленский заявил, что Украина начала готовить договоры для гарантий безопасности от союзников.

5-6 августа в Саудовской Аравии прошла встреча дипломатических советников из национальной безопасности и политических директоров внешнеполитических ведомств более 40 стран мира. На ней обсуждались необходимые шаги для прекращения войны в Украине.

8 августа в Офисе президента опубликовали документ, в котором представленп философия Формулы мира. На 8 страницах изложены основные пункты Формулы мира и предоставлено краткое изложение позиции Украины по тому или иному вопросу.

12 августа глава ОП Андрей Ермак провел пятую встречу с представителями иностранных дипломатических учреждений по реализации формулы мира Владимира Зеленского, дипломаты 15 стран присоединились к дискуссии впервые.

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